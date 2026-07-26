Real Madrid, Leipzig'in Fildişi Sahili'li yıldızı Yan Diomande transferini hedefine koydu ve son günlerde oyuncuya olan ilgisini yoğunlaştırarak transferi bitirmeye çalışıyor.

19 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için birçok kulüp yarış halinde; bunların başında Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool ve Manchester City geliyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca sosyal medya siteleri, oyuncunun Real Madrid'e katılma ihtimaliyle ilgili söylentilerle doldu; bu durum taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Diomande ise sessiz kalmak yerine, doğrudan kendisine yöneltilen bir görüşe bizzat yanıt vermeye karar verdi.

Bazı içerik üreticileri transferle ilgili açıkça şüphelerini dile getirdi. Örneğin bir "TikTok" kullanıcısı, Fildişi Sahili'li oyuncunun seviyesinin bu devasa transfer bedelini gerçekten hak edip etmediğini sert bir şekilde sorguladı.

Bir videoda şunları söyledi: "Real Madrid'in bu sezon neden hiçbir kupa kazanamadığını şimdi anladım. Barcola ve Olise'yi elinizden kaçırdınız, sonra Yan Diomande için 100 milyon euro ödüyorsunuz. Kulübün yetenek avcısı kim? Bu oyuncu gerçekten Madrid için gereken seviyeye sahip mi? Bir sezon daha kupasız geçirecekler."

Fildişi Sahili'li oyuncunun yanıtı hızlı ve bir tutam alaycılıkla geldi. Diomande, bir tartışmaya girmek ya da rahatsız olmak yerine "TikTok" hesabı üzerinden yanıt vermeyi tercih etti; içerik üreticisinin videosunu yeniden paylaştı ve iki başparmak yukarı emojisi ekleyerek eleştirilerin kendisini rahatsız etmediğini gösterdi.







