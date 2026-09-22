Real Madrid, Diego Simeone dengeleri tamamen tersine çevirmeyi başarmasının ardından, başkent derbisinde eskisi gibi baskın taraf olmaktan çıktı. Zira Arjantinli teknik adamın Atletico Madrid'e gelişinden bu yana kırmızı-beyazlı takım, alışılmış bir kurbandan Real Madrid'in en rahatsız edici rakiplerinden birine dönüştü; hatta bu dönemde İspanya Ligi'nde ona en çok puan kaybettiren takım oldu.

Yıllar önce, Santiago Bernabeu Stadı'nın güney tribününde alaycı bir ifade taşıyan bir pankart açılmıştı: "Derbiye layık bir rakip arıyoruz." Bu, yaklaşık 14 yıl boyunca ezeli rakibi karşısında zorlanan komşusu Atletico ile Real Madrid arasındaki büyük farklara bir göndermeydi.

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Ancak Diego Simeone'nin Aralık 2011'de teknik direktörlük koltuğuna oturması her şeyi değiştirdi. Simeone, Kral Kupası'ndan Albacete karşısında elenmiş ve İspanya Ligi'nde düşme hattında yer alan, kaos içindeki bir takımın başına geçti; fakat kısa sürede kartları yeniden dizerek Atletico'ya rekabetçi kimliğini geri kazandırdı.

Derbide başlangıç kolay olmadı; Atletico, Simeone yönetimindeki ilk üç İspanya Ligi karşılaşmasını kaybetti. Gerçek dönüm noktası ise İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre 2013 Kral Kupası finalinde geldi.

Atletico, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid karşısında tarihi bir galibiyet elde etti ve o geceden itibaren başkent derbisinde yeni bir sayfa açıldı; bu süreçte kırmızı-beyazlı takım, kraliyet komşusu için son derece zorlu bir rakibe dönüştü.

Aynı manzara geçtiğimiz pazar yine yaşandı; Atletico, Real Madrid'i devirmeyi başararak Simeone'nin takımın başına geçmesinden bu yana İspanya Ligi'nde Kraliyet ekibinden topladığı puanı 48'e çıkardı.

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Bu rakamla Atletico, aynı dönemde Real Madrid'den 47 puan toplayan Barcelona'nın bir puan önünde yer alıyor; ancak Katalan ekibi bir maç eksik oynadı ve üstünlüğü belirlemek için ekimde oynanacak beklenen El Clasico'yu bekliyor. Atletico'nun üstünlüğü zirveyle de sınırlı değil; zira Villarreal, son 15 yılda 27 maçta Real Madrid'den 34 puan toplayarak büyük bir farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Villarreal, Real Madrid karşısında topladığı puanlarda Real Betis ve Valencia ile eşit durumda; her ne kadar bu iki takım daha fazla maç oynamış olsa da. Bu isimlerin ardından ise aynı dönemde Real Madrid karşısında sırasıyla 22, 20 ve 18 puan toplayan Sevilla, Real Sociedad ve Athletic kulüpleri geliyor.