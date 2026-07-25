ABD Başkanı Donald Trump, İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Ferran Torres'in 2026 Dünya Kupası şampiyonluk kutlamaları sırasında giydiği şapka etrafında dönen tartışmaya dahil oldu ve şapkayı MAGA hareketine yönelik "güzel bir selam" olarak gördüğünü, kendisiyle alay olarak nitelendirmeyi reddettiğini vurguladı.

İspanya'nın Arjantin'i uzatmaların ardından 1-0 yendiği Dünya Kupası finalindeki galibiyet golünün sahibi Torres, başkent Madrid'deki kutlamalar sırasında üzerinde "Make Spain Great Again" (İspanya'yı Yeniden Büyük Yapalım) yazan bir şapkayla görülmüş; bu, Trump'ın ünlü "Make America Great Again" sloganına açık bir göndermeydi.

Şapka, İspanya'da geniş çaplı bir tartışma dalgası başlattı; görüşler, bunu siyasi bir mesaj ya da sağ akıma destek olarak değerlendirenler ile Trump'ın Dünya Kupası takdim töreni sırasındaki dikkat çekici görüntüsüne yönelik bir şaka veya alay olarak görenler arasında ikiye bölündü.

Şu anda tatilini geçiren Torres'ten, şapkayı giymesinin ardındaki nedenleri açıklayacak herhangi bir yorum gelmedi; bu da hem İspanya'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı yorumların önünü açtı.

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İspanya'da siyasi bölünme

Tartışma, siyasi bir çekişme alanına dönüştü; özellikle İspanyol sağ partisi Vox'un Dünya Kupası başlamadan önce benzer bir slogan kullanmış olması, sağ kesimden bazı figürleri Barcelonalı oyuncuyu savunmaya yöneltti; buna karşılık sola yakın partiler ve figürlerden eleştiriler geldi.

Milletvekili Carina Mejías, Torres'e yöneltilen eleştirilere yanıt olarak şunları söyledi: "Kıskançlık her zaman küçük akıllıların yakıtı olmuştur. Bazıları eleştirmekle meşgulken, Ferran Torres en önemli yerde yanıt veriyor: Sahanın içinde."

Trump: Herkes harekete katılmak istiyor

Mesele, Beyaz Saray'ın resmi hesabının "İкс" platformunda MAGA sloganına gönderme yaparak "Herkes bu hareketin bir parçası olmak istiyor" şeklinde bir yorum paylaşmasının ardından Beyaz Saray'a kadar tırmandı.

Washington'daki bir basın toplantısında Trump'tan tartışmaya dair yorum yapması istendi ve Fransız RMC kanalının aktardığına göre şunları söyledi: "Harika bir oyuncu. 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım' şapkasını giydi. Muhteşem bir jestti ve bunu iyi niyetle yaptığına inanıyorum. Biz bunu takdir ediyoruz."

Bu açıklamayla Trump, olaya ilişkin tavrını netleştirmiş oldu; İspanya Milli Takımı'nın yıldızının davranışında herhangi bir hakaret ya da alay görmediğini, aksine bunu en ünlü siyasi sloganına dair olumlu bir ifade olarak değerlendirdiğini vurguladı.