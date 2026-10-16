Ünlü "El Chiringuito" programının sunucusu İspanyol gazeteci Josep Pedrerol, Real Madrid'in Roma karşısındaki geri dönüşünü güçlü bir şekilde savunarak sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Pedrerol, Beyaz takımın elde ettiği heyecanlı galibiyetin sadece bir skor geri dönüşünden daha fazlası olduğunu belirtti ve ardından Barcelona taraftarlarına bir mesaj gönderdi. Bu açıklamalar, birçok takipçi tarafından alaylı tepkiler ve eleştirilerle karşılandı.

Pedrerol, dün akşam yayınlanan perşembe bölümüne Real Madrid'in Roma karşısındaki geri dönüşünden söz ederek başladı ve bu fırsatı, Beyaz takımla, Brezilyalı Vinicius Junior ve teknik direktör Jose Mourinho ile alay eden bazı Barcelona taraftarlarına yanıt vermek için kullandı.

"El Chiringuito" sunucusu şöyle konuştu: "Barcelona taraftarları aşırı güven içinde. Real Madrid'le, Vinicius'la, Mourinho'yla ve dünkü geri dönüşle alay ediyorlar. Size bir şey söyleyeceğim: O gece bir geri dönüşten daha büyüktü, yarım kupa değerindeydi."

Pedrerol bu açıklamayla galibiyetin önemini vurgulamak ve Real Madrid'in, farklı bölümlerinde karmaşık görünen bir maçta zorlukları aşıp geri dönme kapasitesini övmek istedi; takım maçın son dakikalarında 3-1 geriden gelerek 4-3 kazanmıştı.

Pedrerol'ün açıklamaları alay kapısını açtı

Ancak program sunucusunun açıklamaları taraftarlar arasında ortak bir kabul görmedi. Katalan "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre birçok takipçi, galibiyetin "yarım kupa" olarak nitelendirilmesini aşırı buldu; özellikle sezonun henüz başında olduğu ve skor geri dönüşünün heyecanına rağmen galibiyetin, takımın maç boyunca sergilediği oyun seviyesine ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle.

Pedrerol'ün geri dönüş ile yarım kupa kazanmak arasında yaptığı karşılaştırma hızla alaylı yorumların hedefi oldu. Bu yorumlar, rekabetin hâlâ uzun olduğu ve henüz hiçbir kupanın belirlenmediği bir dönemde, ekim ayında bir galibiyetin bu kadar büyük kutlanmasına odaklandı.

Bir takipçi, "El Chiringuito" programının paylaşımına yanıt olarak şöyle yazdı: "Gülünç olmaktan sıkılmıyor musunuz?"

Bir başka taraftar da galibiyetin ardından yapılan kutlamalarla alay ederek şu soruyu sordu: "Yarın Cibeles'teki kutlama yürüyüşü saat kaçta yapılacak?" Bu, Real Madrid taraftarlarının takımın kupalarını kutladığı ünlü meydana bir göndermeydi.

Bir diğer takipçi aynı alaylı üslupla yorum yaptı: "La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ekim ayında belirlendiği bir yıl daha. Cibeles'e!"

Geri dönüşe rağmen Real Madrid'in oyununa eleştiriler

Tepkiler yalnızca Pedrerol'ün açıklamalarıyla alay etmekle sınırlı kalmadı, Real Madrid'in sportif durumuna yönelik eleştirilere kadar uzandı. Bazı takipçiler, skoru çevirmenin maç boyunca ortaya çıkan sorunları görmezden gelmek için yeterli olmadığını savundu.

Daha sert bir yorumda bir kullanıcı şöyle yazdı: "Üst üste üçüncü sezon hiçbir kupa yok, buna rağmen herkes mutlu."

Bu yorumlar, Real Madrid'in geriye düştüğü skoru çevirip heyecanlı bir galibiyet almasını kutlayanlar ile tek bir galibiyetin aşırı kutlanmasının takımı sezon boyunca bekleyen zorlukların büyüklüğüyle örtüşmediğini düşünenler arasındaki bölünmeyi yansıttı.