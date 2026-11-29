Angel Perez, Alaves'in cumartesi günü Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 yendiği maçta Jude Bellingham'ın karıştığı kritik pozisyonu nasıl yaşadıklarını anlattı. Hakem Cesar Soto Grado önce Bellingham lehine penaltı verdi, ardından saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyerek kararını değiştirdi.

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VAR tartışması ve Bellingham'ın kırmızı kartı

Real Madrid, cumartesi akşamı evinde Alaves'e karşı çalkantılı bir yenilgi yaşadı . Maça damgasını vuran olaylar, VAR'ın kritik müdahalesi ve Bellingham'ın son dakikalarda oyundan atılmasıydı. Orta saha oyuncusu, Real Madrid'e maçın sonlarında bir penaltı kazandırdığını düşündü ancak hakem Cesar Soto Grado, saha kenarındaki monitörde pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirdi. Kararın değişmesinin yarattığı hayal kırıklığı Bellingham için fazla geldi. Ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı ve beraberlik golü arayan ev sahibi takım on kişi kaldı.

Perez, Alavesli oyuncuların ilk kararın yanlış olduğundan emin olduklarını, çünkü pozisyonun tekrarını stadyum ekranlarında hemen görebildiklerini anlattı. Kanat beki, o anki gerginliği ve itirazlarının nedenini şöyle açıkladı: "Sonuçta pozisyonu hemen görebildiğimiz bir ekran var ve itiraz ettik, çünkü etmemiz gerekiyordu" diyerek Movistar Plus'a konuştu. Açıklamalarını Sport aktardı.

Konuk ekip için tarihi bir gece

İspanya'nın başkentinde gecenin yıldızı Perez'di. İkinci yarıda soğukkanlı bir vuruşla Alaves'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Mariano Diaz'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan sağ bek, büyük bir soğukkanlılıkla Thibaut Courtois'yı geçip topu ağlara gönderdi. Bu sonuç, Real Madrid'in 10 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından yaşadığı duyguları anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanan oyuncu için bu, unutulmaz bir andı.

Golcü oyuncu, "Bu gece, kısmetse çocuklarıma anlatacağım gecelerden biri. Kelimeler ağzımdan çıkmıyor. Titriyorum. Bunun değeri ölçülemez. Alaves'le tarih yazdık. Bunu hak ettik" dedi.

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Tüm takımın katkısı

Perez, kendi başarılı performansına rağmen bu başarının tüm takımın ortak eseri olduğunda ısrarcıydı. Konuk ekip, Carlo Ancelotti'nin takımının yoğun baskısına direnmek zorunda kaldı. Maçı bu sonuçla tamamlamak, beyaz-mavili oyuncuların her birinin durmaksızın mücadele etmesini gerektirdi. Alavesli yıldız, bireysel başarısıyla öne çıkmak yerine, dünyanın en güçlü hücum hatlarından birini kendi sahasında alt etmelerini sağlayan takım ruhunu övdü.

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"Öne çıkan takımdı. Bugün ilk 11'de başlayanlar ve kulübedekilerin tamamı sahada olmasaydı bunu başaramazdık" diye konuştu.

Coşkuya kapılmamak

Galibiyetin önemine rağmen teknik direktör Quique Sanchez Flores, Gimnastica de Torrelavega ve Espanyol maçları öncesinde oyuncularının ayaklarının yere basmasını istedi. Kaleci Antonio Sivera'nın katkısını ve Toni Martinez'in erken golünü başarının temel unsurları olarak gösterirken böyle bir sonucun ardından aşırı özgüvene kapılmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

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Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Coşku çok uzun sürmesin. Karakter, heyecan ve istek devam etsin ama coşku değil. Coşku bize hiçbir şey katmayacak. Birkaç gün bunun tadını çıkaracağız."