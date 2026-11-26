Deportivo Alaves teknik direktörü Kike Sanchez Flores, cumartesi günü La Liga'nın 14. haftasında oynanacak maç öncesinde Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeteneklerine övgüler yağdırdı.

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Sanchez Flores'in basın toplantısındaki açıklamalarını aktaran Mundo Deportivo gazetesine göre Flores, Jose Mourinho'yu San Antonio Spurs'ün eski başantrenörü ve ABD Basketbol Milli Takımı'nın en önemli eski başantrenörlerinden biri olan Gregg Popovich'e benzetti.

Alaves teknik direktörü, kısa süre önce NBA'in ünlü başantrenörünün biyografisini okuduğunu ve Portekizli teknik adam gibi onun da farklı dönemleri ve çağları aşmayı başardığını belirtti.

Kike Sanchez Flores, "Futbol taktik, fiziksel, hücum ve savunma açısından değişti ama Mourinho çalıştırdığı takımlarla rekabet edebilmeyi hâlâ sürdürüyor" dedi.

Real Madrid teknik direktörünü öven Alaves hocası, "Ona büyük bir sevgi besliyorum" diye ekledi.

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Flores şöyle devam etti: "Mourinho; mevcut eğilimlere, sistemler ve taktik planlarla ilgili modalara ve futbolun kendi içinde yaşadığı gelişime uyum sağlayabilen bir teknik direktör. Ona sahip olduğu önemi ve itibarı kazandıran da bu."

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Alaves teknik direktörü uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Rakibe az fırsat veren bir takım olmalıyız, çünkü sistemimizdeki boşlukları bulmaya çalışacak ve üstünlüğünü kabul ettirmek için uğraşacak. Bunu başarmak için de pek çok araca sahip."

Flores, Real Madrid'in topla hızlanmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve bu alanları bulması hâlinde Madrid ekibinin büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

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"Güçlü, baskın, fiziksel ve teknik açıdan ya da en azından bunlardan birinde üstün" bir takımla karşılaşacaklarının farkında olduğunu ekleyen Flores, bu nedenle mümkün olduğunca uzun süre maçın içinde kalmaya çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kike Sanchez Flores, takımının geçen hafta Deportivo La Coruna karşısında ortaya koyduğu oyunun her şey için geçerli olduğuna inandığını belirtti. Real Madrid karşısında savunma ağırlıklı bir plana başvurmanın cazip geldiğini kabul etse de bir önceki maçta benimsediği yaklaşımı tekrarlamayı tercih ediyor.

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Flores, "Topu hızlı geri kazanmak, sert oynamak, güçlü ve istekli olmak her zaman işe yarar. Ama her zaman işe yaramayan şey, rakibin yapısına göre belirli alanları boş bırakmak ya da başka alanları kapatmaktır" dedi.

Alaves'in doğrudan rakipleriyle karşılaşacağı döneme yaklaşılmasına rağmen teknik direktör, önündeki maça odaklanmayı tercih etti ve şöyle konuştu: "Her maç, kendine has tadı olan farklı bir yemek gibidir ve bu maçın başka malzemeleri olacak."

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Flores, sözlerini Real Madrid karşısında olumlu bir sonuç alınabileceğini vurgulayarak "Fırsatlar var" ifadesiyle noktaladı ve Alaves'in Real Madrid'i yenebileceğine işaret etti.