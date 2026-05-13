Alavés, Barcelona'yı mağlup etti ve Michel'in çalıştırdığı Girona'yı büyük bir sıkıntıya soktu

Deportivo Alavés, Çarşamba akşamı küme düşme mücadelesinde çok önemli bir galibiyet elde etti. Kendi sahasında FC Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Ibrahim Diabaté attı.

FC Barcelona'da Frenkie de Jong forma giymedi. Yokluğunun nedeni bilinmiyor. Robert Lewandowski forvette maça başladı. Roony ve Marcus Rashford, Polonyalı oyuncunun kanatlarında yer aldı.

İlk yarıda en iyi fırsatlar konuk takımdaydı. Rooney, ceza sahası içinden topu yan direğin yanından dışarı attı ve kısa süre sonra Rashford da isabetli bir vuruş yapamadı.

İlk yarı bitmeden Alavés öne geçti. Diabaté, köşe vuruşundan topu ayağına aldı ve yakın mesafeden golü attı: 1-0.

İkinci yarıda Flick, Pedri, Ferran Torres ve João Cancelo gibi bazı as oyuncuları oyuna soktu, ancak bu da işe yaramadı.

Bu galibiyetle Alavés, sıralamada on beşinci sıraya yükseldi. Kulüp, iki maç kala 40 puana ulaştı. On altıncı, on yedinci, on sekizinci ve on dokuzuncu sıradaki takımların hepsi 39 puana sahip. Girona şu anda on dokuzuncu sırada ve dolayısıyla küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.



