Alanyaspor'un 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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Süper Lig'de 2019-20 sezonunu beşinci sırada tamamlayan Alanyaspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Alanyaspor hangi oyuncuları transfer etti?
|OYUNCU
|ESKİ TAKMI
|BONSERVİS
|Efkan Bekiroglu
|TSV 1860 München
|Bedelsiz
|Fatih Aksoy
|Beşiktaş
|Takas
|Berkan Kutlu
|Sion
|Bilinmiyor
|Davidson
|Vitória Guimaraes
|Bilinmiyor
|Ufuk Ceylan
|Kulüpsüz
|Bedelsiz
Alanyaspor'dan hangi oyuncular ayrıldı?
|OYUNCU
|BONSERVİS
|Junior Fernandes
|Bedelsiz
|Lokman Gör
|Bedelsiz
|İsmail Ünal
|Kiralık
|Kaan Kanak
|Bedelsiz
|Cenk Gönen
|Bedelsiz
|Fabrice N'Sakala
|Bedelsiz
|Baiano
|Serbest
|Djalma
|Serbest
|Eray Birnican
|Serbest
|Papiss Demba Cisse
|Serbest
|Haydar Yılmaz
|Serbest