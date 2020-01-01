Süper Lig

Alanyaspor'un 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Davidson Alanyaspor 13082020
Alanyaspor 2020-2021 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu beşinci sırada tamamlayan Alanyaspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Alanyaspor hangi oyuncuları transfer etti?

OYUNCU ESKİ TAKMI BONSERVİS
Efkan Bekiroglu TSV 1860 München Bedelsiz
Fatih Aksoy Beşiktaş Takas
Berkan Kutlu Sion Bilinmiyor
Davidson Vitória Guimaraes Bilinmiyor
Ufuk Ceylan Kulüpsüz Bedelsiz

Alanyaspor'dan hangi oyuncular ayrıldı?

OYUNCU BONSERVİS
Junior Fernandes Bedelsiz
Lokman Gör Bedelsiz
İsmail Ünal Kiralık
Kaan Kanak Bedelsiz
Cenk Gönen Bedelsiz
Fabrice N'Sakala Bedelsiz
Baiano Serbest
Djalma Serbest
Eray Birnican Serbest
Papiss Demba Cisse Serbest
Haydar Yılmaz Serbest

 

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