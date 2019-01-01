Alanyasporlu Lokman Gör sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da sol dizinden ameliyat edilen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Lokman Gör, 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Acıbadem Kayseri Hastanesinden yapılan açıklamada, hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Lokman Gör'ün ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Alanyasporlu oyuncu, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Operasyonda futbolcuya sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 2 ay sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 4'üncü ayın sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor." denildi.