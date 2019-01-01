Alanyaspor'la Sergen Yalçın'ın yolları resmen ayrıldı

Akdeniz ekibiyle Sergen Yalçın arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Aytemiz , Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Güney ekibi, ligin ilk 12 haftasında 12 puan toplayarak sezona kötü başlamış fakat 46 yaşındaki antrenörün göreve gelmesiyle yükselişe geçmişti.

Alanyaspor'u Süper Lig'de dokuzunculuğa taşıyan Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş'la da anıldı fakat siyah beyazlı ekip teknik direktörlük görevi için tercihini Abdullah Avcı'dan yana kullandı.