Alanyaspor'da ikinci Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

Alanyaspor'da tüm ekibe yapılan ikinci koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz 'da futbolcular, teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.‬" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik organizasyonlarıyla sonra erdi.

Daha fazla takım

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını 22 Mayıs Cuma günü sürdürecek.