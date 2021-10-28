Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Türkiye'de uzun vadeli hedefler koymanın mümkün olmadığını ve bu yüzden, maç maç ilerlediğini söyledi.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Alanya'daki kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Alanyaspor kariyerindeki iyi gidişatına devam etmek istediğini söyleyen başarılı hoca, takımında çok iyi oyuncuları olduğunu söyledi fakat bazen inişli çıkışlı performanslar olabileceğini de sözlerine ekledi.

Korkmaz, şu anda büyük bir konsatrasyonla Göztepe maçına hazırlandıklarını vurgularken sahdan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.

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Fenerbahçe karşılaşmasına değinen Bülent Korkmaz ilk yarıdaki oyunlarından memnun kalmadığının altını çizdi. Korkmaz, "İkinci yarıda Fenerbahçe'ye karşı daha iyi oynadık. Galatasaray'a karşı da deplasmanda oynamamıza rağmen iyi bir performans sergiledik.

"Zaten böyle maçlarda takımımı motive etmeye çalışmıyorum çünkü şampiyonluğa oynayan takımlara karşı her oyuncu kolayca motive olabilir. Rakiplerimizi en iyi şekilde analiz ediyoruz ve maça çıktığımızda ise taktiklerimizi uyguluyoruz. Maçlara iyi hazırlanıyoruz ve futbolcularım, elinden gelenin en iyisini yapıyorlar" dedi.

Bu sezonki hedefinin ne olduğu sorulan Bülen Korkmaz soruyu şu şekilde cevapladı: "Benim hedefimde Avrupa yok. Maç maç ilerliyorum. Uzun hedefler koymuyorum kendime. Türkiye'de uzun vadeli hedefler koyamazsınız ve ben de bunu öğrendim. Biz maç maç düşünüyor ve hareket ediyoruz."

Alanyaspor'un topu kaybettiğinde savunmayı, kazandığında ise hücumu düşünmesi gerektiğini söyleyen Bülent Korkmaz, "Zihinsel olarak geçiş ve reaksiyonları takımım yavaş yavaş yapmaya başladı. Teknik direktörler her maçı kazanmak ister ama bazen olur, bazen olmaz.

"Her maçın farklı senaryosu var ve dolayısıyla bütün maçlar birbirinden farklı şekilde gelişiyor. Hep aynı takımlarla oynamıyorsunuz. Biz de ona göre hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyuncularına top kapma çalışması yaptırdı ve daha sonra, basına kapalı taktik idmanı gerçekleştirdi.

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