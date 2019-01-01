Alanyaspor, stadının sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın ismi Bahçeşehir Okulları Stadı olarak kullanılmaya devam edecek.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan katıldı.

Başkanı Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları yönetimiyle üç yıl önce başlayan iş birliğinin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kulübe verdikleri destekten dolayı Bahçeşehir Okulları yönetimine teşekkür eden Çavuşoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'na da başarılar diledi.

Haberin devamı aşağıda

Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan ise Bahçeşehir Koleji'nin 60 ilde, 128 kampüste, 105 bin öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiği bilgisini verdi.

Okullarından birinin de Alanya'da bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Biz bir şehre, bir ilçeye okul açtığımızda o şehrin, o ilçenin aynı zamanda tüm yerel değerlerini de sahiplenmek istiyoruz. Bugün, 3'üncü kez sponsor olduğumuz , Alanya'nın önemli bir değeridir. Bir ilçe takımı olarak doğup, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'u her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu beraberliğimizin hem Bahçeşehir Okulları'na hem de Alanyaspor'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim."