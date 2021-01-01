Alanyaspor maçı öncesinde Hatayspor'un kafasında üç puan var

Hafta sonunda Alanyaspor'u konuk edecek Hatayspor, karşılaşma öncesinde sadece üç puan hedefliyor.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman sırasında teknik direktör Ömer Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını söyleyen Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon ligde oynadığı futbolla keyif veren bir takım olduğunu belirtti. Erdoğan, "Rakibimizin etkili oyuncuları var ama biz de formdayız ve iyi durumdayız. İnşallah pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Bir gazetecinin, Hatayspor'un bu sezonki ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Çok uzun süre oldu açıkçası. Biz başka konumdayız, rakip başka konumda. Sonradan aramıza katılan oyuncularımız oldu. Biz o zamanlardan ders çıkaracağız. İlk maçı kafamıza çok takmayacağız. O maçı geride bıraktık. Her maça çıktığımız gibi aynı ciddiyetle, istekle sahada olacağı. Yine kafamızda 3 puan olan bir maça çıkacağız" diye konuştu.

Erdoğan, şu an için cezalı hiç bir oyuncu olmadığını da sözlerine ekledi.

Futbolculardan Pablo Santos ise mücadeleci bir takım olduklarını ve bu mücadeleyi son zamanlarda sahada da gösterdiklerini ifade etti. İlk yarıdaki Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları yenilgide çok hatalar yaptıklarını belirten Santos, bu maçta aynı hataları yapmamaya çalışacaklarını ve daha çok mücadele edeceklerini anlattı.

Santos, mücadele ederek ligde üst sıralarda kalmayı amaçladıklarını söyledi.

Basın sözcüsü Rahmi Vardı da Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 puanla tüm taraftarları mutlu etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ligde ilk mağlubiyeti Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıklarını hatırlatan Vardı, "İnşallah bu pazar günü onu da affettireceğiz. Alanyaspor'a burada elimizden geldiğince gol ya da goller atarak taraftarlarımızın o günkü mutsuzluklarını mutluluğa çevireceğiz. Allah nasip ederse Atakaş Hatayspor bu çıkışını sürdürecek. İlk günden beri hedeflerimizi şu ana kadar tutturduk bundan sonraki hedeflerimize ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.