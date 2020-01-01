Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in iki ekibi, Alanyaspor ile Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası Son 16 Turu maçında ile karşılaşıyor. Orta hakemliğini Tugay Kaan Numanoğlu'nun yapacağı maçta yan hakemler Bilal Gölen ve Deniz Caner Özaral olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek.

Alanyaspor 4. turda İnegölspor'u, 5. turda da 'u eleyeyek son 16 turuna kalmayı başardı.

Kasımpaşa ise 3. turda katıldığı kuada sırasıyla Çorumspor, Kemerspor ve Vanspor'u eledi.

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta?

Alanyaspor ile Kasımpaşar arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Alanyaspor - Kasımpaşa hangi kanalda?

Alanyaspor ile Kasımpaşar arasındaki maçı Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak.