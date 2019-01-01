Alanyaspor İtalya'da gündem oldu
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AA
Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken Alanyaspor liderliğini devam ettiriyor. Güney ekibinin bu başarısı İtalyan basınının da dikkatini çekmiş durumda.
La Gazzetta Dello Sport Alanyaspor'u gündemine taşırken takımın başarısını Marafona ve Cisse üzerinden gördü.
Haberde kısa bir Antalya tanıtımı yapılırken Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in önünde olduğu vurgulandı.
Braga'dan transfer edilen Marafona'nın başarılı performansı övülürken golleriyle krallıkta ilk sırada bulunan Papiss Cisse de hatırlatıldı.
Teknik direktör Erol Bulut'a da heberinde yer veren gazete, 44 yaşındaki teknik adamın eski Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe ve AEK oyuncusu olduğunu belirtildi.