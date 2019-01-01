Alanyaspor İtalya'da gündem oldu

La Gazzetta Dello Sport Süper Lig'de liderliği devam eden Alanyaspor'u haber yapmayı es geçmedi.

Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken liderliğini devam ettiriyor. Güney ekibinin bu başarısı İtalyan basınının da dikkatini çekmiş durumda.

La Gazzetta Dello Sport Alanyaspor'u gündemine taşırken takımın başarısını Marafona ve Cisse üzerinden gördü.

Haberde kısa bir Antalya tanıtımı yapılırken , , ve 'in önünde olduğu vurgulandı.

Braga'dan transfer edilen Marafona'nın başarılı performansı övülürken golleriyle krallıkta ilk sırada bulunan Papiss Cisse de hatırlatıldı.

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Teknik direktör Erol Bulut'a da heberinde yer veren gazete, 44 yaşındaki teknik adamın eski , Fenerbahçe ve AEK oyuncusu olduğunu belirtildi.