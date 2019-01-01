Alanyaspor, İngiliz stoper Steven Caulker ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, İngiliz stoper Steven Caulker ile sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, daha önce kariyerinde Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee takımlarında forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Steven Caulker ile 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına anlaştı.

Stoper Steven Caulker ise bir süredir takımla birlikte antrenmanlar yaptığını hatırlatarak, takım içerisindeki pozitif ortamın kendisini etkilediğini kaydetti.

Takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu bildiren İngiliz futbolcu, "Saha içerisinde hem Alanyaspor'a hem de kariyerime katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Türk futboluna katkıda bulunmuş ve Türk futbolu için önemli bir isimle çalışacağım için de çok mutluyum ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir futbol oynamadığı anlatan İngiliz savunma oyuncusu, birkaç hafta içerisinde fiziksel seviyesini yükseltip takıma faydalı olacağını sözlerine ekledi.