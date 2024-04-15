Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Akdeniz'de kritik bir maça çıkıyor.

Sarı-kırmızı takım, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor'a konuk oluyor.

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Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı. Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı.

Turuncu-yeşilli ekip, 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.