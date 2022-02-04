Alanyaspor sözleşme yenilediği üç oyuncusu için basının katılımıyla gerçekleştirilen bir imza töreni düzenledi.

Adı bi süredir Fenerbahçe ile anılan Efecan Karaca da bu üçlü arasında yer alıyor. Alanyaspor, Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 2025, Serkan Kırıntılı'yla ise 2024 yılına kadar sürecek yeni kontratlar imzaladı.

Ne söyledi?

Tayfur Bingöl'ün törende kariyerine ve geleceğine dair yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu; "Hayalim Beşiktaş'a transfer olmak. Eğer bu hayalim gerçekleşmezse futbolu Alanyaspor'da bırakmak istiyorum" sözlerini kullandı.

Alanyaspor'un 2019'da Göztepe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, Ocak 2020'de yarım sezonluğuna Bursaspor'a kiralanmıştı.

Alt yaş gruplarında dört kez milli takım formasını terleten Tayfur Bingöl, Gençlerbirliği altyapısından yetişti. Hacettepe, Bandırmaspor, Adana Demirspor formaları giyen oyuncu ardından Gençlerbirliği'ne dönmüş ve 2015/16 sezonunda kiralık olarak Alanyaspor forması giymişti.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Tayfur Bingöl yaptığı dört asistle dikkat çekti.

Efecan Karaca'dan transfer açıklaması

Zor bir hafta geçirdiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, kulübüne teşekkür etti.

"Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim."

Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu ise; "Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

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