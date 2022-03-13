Süper Lig'de oynadığı son dört maçta 10 puan toplayan ve ligi ikinci sırada bitirme yolunda umutlarını koruyan Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında Diego Rossi'nin 26. dakikada gelen golüyle öne geçerken, golün asistini kaleci Altay Bayındır yaptı.

Milli kaleci bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci olarak dikkatleri çekti.

Avrupa'ınn beş büyük ligi ve Süper Lig'de 2021-2022 sezonu itibarıyla asist yapan 10. kaleci olan Altay oldukça sınırlı olan bu listeye dahil oldu.

Listede 10 isim var

Sevilla'dan Yassine Bounou iki asistle bu alanda ilk sırayı alırken, Brest'ten Marco Bizot, Milan'dan Mike Maignan, Liverpool'dan Alisson, Lazio'dan Pepe Reina, Wolverhampton Wanderers'tan Jose Sa, Borussia Mönchengladbach'tan Yann Sommer, Watford'dan Ben Foster ve Valencia'dan Jasper Cillesen tıpkı Altay gibi birer asist yaptı.

1 - Profesyonel kariyerindeki ilk asistini Alanyaspor karşısında yapan Altay Bayındır, Opta'nın detaylı analize başladığı 2010/11'den bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk @Fenerbahce kalecisi oldu. Nadir. pic.twitter.com/O7UqvwOx5r — OptaCan (@OptaCan) March 13, 2022

Öte yandan sarı-lacivertli takımın sezon başında MLS takımlarından Los Angeles FC'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi de Süper Lig'deki gol sayısını üçe yükseltti. Beş de asist yapan 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu forma giydiği 22 karşılaşmada toplamda sekiz gole doğrudan etki etmiş oldu.

Kariyerindeki son beş sezonun dördünü çift haneli gol sayısıyla tamamlayan Rossi'nin bu başarıyı Fenerbahçe'de de sürdürebilmesi için sezon sonuna dek yedi gol daha atması gerekiyor. Trabzonspor deplasmanından bu yana ilk golünü bulan Rossi, 5 Aralık 2021'de bir asist yaptığı Çaykur Rizespor maçından bu yana ilk kez bir maçta tabelaya etki etti.

Daha fazla okuma