Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
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Süper Lig'in 6. haftasında 13 puanla haftaya lider giren Alanyaspor, 8 puanla üçüncü sırada yer alan Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.
|Maç
|Alanyaspor - Fatih Karagümrük
|Tarih
|25 Ekim Pazar
|Saat
|16:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor'da bu maç öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor
Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Cristobal Jorquera ve Bojan Saranov'un yanı sıra cezalı Jimmy Durmaz bu maçta forma giyemeyecek.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Davidson, Babacar, Bareiro
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Salibur, Sobiech
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
- Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Alanyaspor'un şu an ligde yer alan takımlar arasında karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Beşiktaş.
- Alanyaspor, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son üç maçı gol yemeden kazandı ve rakip filelere toplam sekiz gol gönderdi.
- Son iki Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Fatih Karagümrük (1B 1M), sezonun ilk üç haftasında 7 puan toplamıştı (2G 1B).
- Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, lig tarihinde ilk kez beş maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
- İstanbul takımlarını konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Alanyaspor (1B 1M), bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı.
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım Alanyaspor (40). Fatih Karagümrük ise Kayserispor'un (32) ardından kalesine en fazla şut gelen ekip konumunda (29).
- 2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla gol atan takım olan Alanyaspor (13), aynı zamanda kalesinde en az gol gören iki ekipten biri (2; Konyaspor ile birlikte).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Davidson (5), Alanyaspor'un rakip filelere gönderdiği son yedi golün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
- Son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Alanyaspor santrforu Khouma Babacar (1 gol & 1 asist), Kasım 2015'te Fiorentina forması giydiği dönemden bu yana üst üste üç lig maçında gol katkısı yapamıyor.
- 2020/21 Süper Lig sezonunda forma giydiği dört maçta da birer şut çeken Fatih Karagümrük santrforu Artur Sobiech, bu şutların ikisinde rakip fileleri havalandırdı.