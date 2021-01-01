Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanında da kayıp

Deplasmanda 9 maçtır galip gelemeyen Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçından da eli boş döndü: 2-0.

Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Son dokunuşları iyi değerlendiremeyen Alanyaspor, %62 topla oynama oranına sahip olduğu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçında golleri kim attı?

Golsüz geçen karşılaşmanın ilk yarısında takımlar oyunma odasına eşitlikle gitti. Maçın 50. dakikasında ise Bertolacci'nin pasında topla buluşan Ndao fileleri havalandırdı ve Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 2. golü ise 88. dakikada geldi. Fabio Borini, Campi'nin asistinde topu ağlarla buluşturdu.

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının kırılma anı

Karşılaşmada kırılma anı Fatih Karagümrük'ün Akdeniz ekibi karşısında öne geçmesiyle yaşandı. Alanyaspor galibiyet umutlarını sürdürse de pozisyonları gole çeviremedi ve son dakikalarda gelen ikinci golle birlikte sahadan galip ayrılan Karagümrük tarafı oldu.

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının istatistiği: 9

Çağdaş Atan'ın ekibi son üç maçta galip gelemedi ve rakip kaleye gol atamadı. Ayrıca Alanyaspor deplasmanda 9 maçtır kazanamıyor. Atan'ın öğrencileri son olarak ligin 9. haftasında oynanan Antalyaspor deplasmanında galip gelmişlerdi.

İki takım kaç puanda?

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltirken Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Alanyaspor 4 Mart'ta Göztepe'yi konuk edecek Fatih Karagümrük ise 3 Mart'ta BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.