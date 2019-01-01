Alanyaspor, Efecan Karaca, Haydar Yılmaz ve Tzavellas ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas'ın sözleşmelerini uzattı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas'ın sözleşmelerini uzattı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Alanyaspor'un üç takım kaptanıyla sözleşme yenilediklerini söyledi.

İkinci ligden bu yana kader birliği yaptıkları Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca'nın kulübün evlatları ve demirbaşları olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan takım kaptanlarımızdan Tzavellas kulübün demirbaş listesine dahil oldu. Kulübümüz ve kendilerine hayırlı olsun. Formalarında sözleşmelerini uzattığımız tarih yazıyor. Efecan ile 2022, Tzavellas ve Haydar Yılmaz ile 2021 yılına kadar uzattık. Geldiğimiz bu noktada daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

Takımıyla 2021 yılına kadar sözleşme uzatan Yunan savunma oyuncusu Tzavellas ise kulübü ailesi gibi gördüğünü dile getirdi.

Sözleşmesini iki yıl uzatan takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz da takımda çok güzel günler geçirdiklerini, kulüp başkanının kendilerine bir ailenin ferdi gibi davrandığını ifade etti.

Turuncu-yeşilli takımla sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan orta saha oyuncusu Efecan Karaca da 6 yıldır bulunduğu Alanyaspor'da omuz omuza ve zorlukları göğüs gererek güzel şeyler başardıklarını söyledi.