Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile yeniden masaya oturdu.

, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Ceyhun ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu törende, Ceyhun'un kişiliği ve takıma uyumundan çok memnun olduklarını söyledi. Kendisine teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Ceyhun da başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" ifadesini kullandı.