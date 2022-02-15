Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor geçtiğimiz sezondan bu yana turuncu-yeşilli formayı giyen Brezilyalı oyuncu Davidson'un Çin'in Wuhan Three Towns takımına transfer olduğunu açıkladı.

Çin ekibinin bu transfer için güney ekibine 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedilirken, Davidson'un maaşı ise açıklanmadı.

Geçtiğimiz sezon başında Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından transfer edilen Davidson Süper Lig'deki ilk sezonunda 39 karşılaşmada 11 gol atarken, iki de asist yapmıştı.

Bu sezon da etkili bir görüntü çizen Davidson 22 maçta süre alırken, bu karşılaşmalara altı gol ve dört asist sığdırmayı başardı.

Teşekkürler Davidson



Futbolcumuz Davidson Pereira Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. #AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/MrLweZsb5E — Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) February 15, 2022

Asya'da ilk kez oynayacak

Ülkesi Brezilya dışında sadece Portekiz ve Türkiye'de top koşturan Davidson ilk kez Asya'da futbol oynayacak.

Süper Lig'in mevcut sezonundaki en golcü Brezilyalı oyuncu olan Davidson'un transfer olduğu Wuhan, Çin 1. Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalarken, Çin Süper Ligi'ne yükseldi.

Kariyerinin en iyi dönemini Alanyaspor'da geçiren Davidson, Chaves ve Vitoria Guimaraes formalarıyla boy gösterdiği Portekiz'de de iz bırakmıştı. Portekiz Ligi'nde dört sezonda 108 maça çıkan yıldız futbolcu, 19 gol kaydetmişti.

Son iki sezondur oynadığı pozitif futbolla Alanyaspor'un en önemli isimleri arasında yer alan Davidson, kulüpten ayrılırken önemli bir bonservis gelirini de takımına kazandırmış oldu.

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