Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son iki maçta aldığı mağlubiyete rağmen ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor 23 puanda. Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise 10 maçta 19 puan toplamayı başardı.
|Maç
|Alanyaspor - Beşiktaş
|Tarih
|13 Aralık Pazar
|Saat
|19.00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Ev sahibi ekipte salgından etkilenen Efecan Karaca, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam ve cezalı Salih Uçan forma giyemeyecek.
Konuk takımda ise sakatlığı süren Gökhan Töre oynayamayacak.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Siopis, Fatih, Bakasetas, Davidson, Berkan Kutlu, Babacar.
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.