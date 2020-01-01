Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Formda Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında 3 puan arıyor.

Süper Lig'in 12. haftasında ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son iki maçta aldığı mağlubiyete rağmen ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor 23 puanda. Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise 10 maçta 19 puan toplamayı başardı.

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Maç Alanyaspor - Beşiktaş Tarih 13 Aralık Pazar Saat 19.00

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Muhtemel 11'ler

Ev sahibi ekipte salgından etkilenen Efecan Karaca, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam ve cezalı Salih Uçan forma giyemeyecek.

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Konuk takımda ise sakatlığı süren Gökhan Töre oynayamayacak.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Siopis, Fatih, Bakasetas, Davidson, Berkan Kutlu, Babacar.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.