Alanyaspor - Beşiktaş

Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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Besiktas TSL 04122020
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Formda Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında 3 puan arıyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son iki maçta aldığı mağlubiyete rağmen ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor 23 puanda. Son haftaların formda takımı Beşiktaş ise 10 maçta 19 puan toplamayı başardı.

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    Maç Alanyaspor - Beşiktaş
    Tarih 13 Aralık Pazar
    Saat 19.00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN SPORTS 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Ev sahibi ekipte salgından etkilenen Efecan Karaca, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam ve cezalı Salih Uçan forma giyemeyecek.

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    Konuk takımda ise sakatlığı süren Gökhan Töre oynayamayacak.

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Siopis, Fatih, Bakasetas, Davidson, Berkan Kutlu, Babacar. 

    Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

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