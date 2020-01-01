Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 23 maçta 39 puan toplayan Alanyaspor ligde beşinci basamakta yer alıyor.

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Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı ilk iki maçı kazandıktan sonra ve maçlarından bir puan çıkarabilen Beşiktaş ise 37 puanla yedinci sırada bulunuyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmada gülen taraf Burak Yılmaz ve Diaby'nin birer golüyle Beşiktaş olmuştu.

Maç Alanyaspor - Beşiktaş Tarih 28 Şubat Pazartesi Saat 20:00

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Muhtemel 11'ler

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Juanfran, Beşikta'a karşı görev yapamayacak. Orta sahanın iki önemli ismi Ceyhun Gülselam ve Salih Uçan'ın durumu ise şüpheli.

Konuk ekipte ise uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz bu maçta da forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta hastalığı bulunan Ljajic ise şans bulabilmesi halinde Alanyaspor maçında görev yapabilecek. Beşiktaş ayrıca Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd sarı kart sınırında bulunuyor.

Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'Sakala, Musa Çağıran, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Kevin-Prince Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri

- Alanyaspor'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında mağlup edemediği üç rakibinden biri Beşiktaş ( ve Gaziantep FK ile birlikte).-

- Alanyaspor ile oynadığı yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Beşiktaş (toplam 15 gol), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0).

- Süper Lig'de iki haftadır gol atamayan Alanyaspor, bu sezon yaşadığı en az iki maçlık iki gol hasretini de beşer gollü galibiyetlerle sonlandırdı (5-0 vs Ankaragücü & 5-1 vs ).

- Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece üçünü kazanan Beşiktaş (1B 5M), daha önceki sekiz karşılaşmada yenilgi yüzü görmemişti (7G 1B).

- Sezonun ikinci yarısında en fazla net gol pozisyonuna giren (25) ve en yüksek gol beklentisi yakalayan (14.28 xG) takım Alanyaspor.

- Bu sezon Süper Lig'de duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Beşiktaş (16). Alanyaspor ise ortayla en fazla gol atan ekip konumunda (12).

- Süper Lig kariyerinde 32 golü bulunan Papiss Cisse, Alanyaspor formasıyla lig tarihinde en fazla gol atan oyuncu olan Vagner Love'ı (33) yakalamak için sahaya çıkıyor.

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- Burak Yılmaz, Alanyaspor'a karşı sahaya çıktığı dört Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün ikisi Kevin-Prince Boateng'den geldi ancak Ganalı oyuncu, bu iki golü de iç saha kaydetti.

- Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Erol Bulut, tek puanını ilk karşılaşmada aldı ( 0-0 Beşiktaş).