Yasin Kol, tartışmalı kararların ardından kızağa çekildi.

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü, Spor Toto 1. Lig'de ise ikinci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Açıklanan listede hakem Yasin Kol'un Merkez Hakem Kurulu tarafından herhangi bir karşılaşmaya atanmaması dikkat çekti.

Kol, Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında verdiği 'tartışmalı' kararlar nedeniyle siyah-beyazlı kulübün tepkisini çekmişti.

Alanyaspor - Beşiktaş maçında neler oldu?

Karşılaşmanın 19. dakikasında Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst, Alanyaspor ceza sahası dışında sağ çaprazda Jure Balkovec ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Yasin Kol'un, faulü Alanyaspor'un lehine verdiği bu pozisyon çok tartışıldı.

Bununla birlikte Beşiktaş'ın stoperi Emrecan Uzunhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçtan iki gün sonra, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri'ne giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çebi, görüşmenin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Federasyonun hakemlerle ilgili kamuoyu önünde biraz daha şeffaf olması gerektiğini söyledik. 'Nerede hata yapıldıysa ya da nerede haklıysa bunları söyleyin' dedik.

"Bunların cevabını kamuoyu sadece bizden ya da yorumculardan duymasın. Onlar da bu yönde bir çalışma içerisindeler. Umarım sonuçlarını diğer tüm kulüpler de görecektir.

"Bir cerrah ameliyatta hata yapınca sonu ölümle bitiyorsa hakemlerin de hata yapma şansı yok. Adını koymuşuz hata, hata, hata… Artık buraya kadar, bu iş bitti."