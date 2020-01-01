Alanyaspor, başarılı transfer politikasıyla Avrupa kapısını açtı

Alanyaspor, sattığı futbolculardan gelen para ile kadrosuna dahil ettiği düşük maliyetli oyuncuların takıma katkısıyla Süper Lig'i 5. sırada bitirdi.

Tarihinde ilk defa Ziraat Kupası'nda finale yükselme başarısını da 2019-2020 sezonunda gösteren turuncu-yeşilli kulüp, sportif başarısının yanı sıra transfer dönemlerinde de adından sıkça söz ettiriyor.

'un, Süper Lig'e ilk kez çıktığı 2016-2017 sezonunda ekiplerinden 'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Vagner Love, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Turuncu-yeşilli kulüp, 2019-2020 sezonu öncesi Merih Demiral'ın İtalya ekiplerinden 'ya, Arjantinli futbolcu Lucas Villafanes'in de 1. Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Monarcas Morelia'ya transferinden kazançlı çıktı.

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Oyuncuları başka kulüplerin markajında

2019-2020 sezonunda da Süper Lig'i 5. sırada tamamlayıp UEFA 'nde ön eleme oynama hakkını kazanan Akdeniz temsilcisinde, başarıda önemli katkısı olan oyuncular, diğer kulüplerin de dikkatini çekti.

Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse, Junior Fernandes, Fabrice N'Sakala, Welinton, Steven Caulker, Anastasios Bakesatas gibi oyuncuların adları, yurt içi ve yurt dışındaki başka kulüplerin transfer listelerinde geçiyor.

Çavuşoğlu: Geçmişi geride bırakmak lazım

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, AA muhabirine, futbolcu satışlarının kendilerini ayakta tutuğunu söyledi.

Bütçede sıkı denetim uyguladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Merih Demiral'ı getirdikten sonra İtalya'ya sattıklarını, herkesin Alanya'yı konuştuğunu dile getirdi.

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Vagner Love'u da kadrolarına kattıktan bir yıl sonra Beşiktaş'a sattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Vagner Love'un yerine aldıkları Cisse'nin de gol krallığında önemli noktaya geldiğine değindi.

Çavuşoğlu, geçen sene iki futbolcuya toplam 1 milyon avro bonservis parası ödediklerini belirterek, "Geçen sene Lukas'ı 2 milyon dolara sattık. Oradan aldığımız paralarla Siopis'i ve Bakasetas'ı kadromuza kattık. Kasamızdan bonservis parası çıkmadan, kupada finale çıktık, ligde de ilk 5'e girdik." diye konuştu.

Futbolda hep ileriye bakmanın gerekliliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Geçmişi geride bırakmak lazım. Futbolun buna ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.