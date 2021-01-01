Alanyaspor 2-1 Ç.Rizespor | Alanyaspor son nefeste

Alanyaspor, Ç.Rizespor karşısında geriye düşse de galip gelmesini bildi. Maçı kazandıran gol son dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında karşılıklı goller vardı. Konuk ekip, 25. dakikada Montassar Talbi'nin golüyle öne geçti. Tunuslu oyuncu Süper Lig kariyerindeki ilk gole imza attı.

Alanyaspor bu gole 32. dakikada cevap verdi. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Adam Bareiro, skora denge getirdi: 1-1.

Golden kısa bir süre sonra Salih Uçan'ın filelere gönderdiği top VAR müdahalesiyle gol olarak değer kazanmadı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmakta zorlandı. Özellikle Alanyaspor, rakip kalede adeta kamp kurdu. Maç boyunca 33 şut çeken Akdeniz ekibinin galibiyet golü, son dakika geldi. Oyuna girdikten kısa bir sre sonra topu filelere yollayan Mustafa Pektemek günün kahramanı oldu.

Yenilmezlik serisini beş maça çıkaran Alanyaspor bu sonuçla, 41 puana yükseldi. Marius Sumudica yönetiminde henüz maç kazanamayan Ç.Rizespor ise 26 puanda kaldı.

Alanyaspor, önümüzdek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise BB Erzurumspor'u konuk edecek.

Maçın önemli dakikaları

5. dakikada Alanyaspor'dan Berkan Kutlu, sağ kanattan ceza sahası içine girerek pasını çıkardı. Kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Davidson'ın çektiği sert şut üst direğin yakınından dışarı çıktı.

19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak, sol kanattan içeriye girer girmez ortasını yaptı. Soderlund'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

23. dakikada Alanyaspor, Caulker ile gole yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu çıkardı. Sonrasında ise hakem Rizespor lehine bir faul verdi.

25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Rizespor, rakip alanda faul sonrası topu alan Melnjak arka direğe ortaladı. Talbi'nin iyi yükselerek vurduğu top, yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Maubandje, uzun pasıyla Davidson'ı topla buluşturdu. Rakip alana girer girmez Emir Dilaver'in müdahalesiyle Davidson, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

35. dakikada Alanyaspor'un Salih Uçan ile attığı gol 'VAR' sonrası iptal edildi. Hakem Mete Kalkavan, Ceyhun Gülselam'ın topu aldığı sırada Moroziuk'a faul yaptığını belirledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

49. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, Salih Uçan'dan gelen pası son çizgiye inerek içeriye sert ortaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topa Efecan Karaca gelişine vurdu. Top üst köşe direğin yakınından dışarı çıktı.

57. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu ceza sahasına ortaladı. Tzavellas'ın göğsüyle indirdiği topa Ceyhun Gülselam sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci uzanarak çıkardı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Donsah'ın ara pasıyla Michalak kaleyi çapraz gören pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yan filelerde kaldı.

90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde, Mustafa Pektemek, önüne düşen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1

Gol sonrası yaşanan gerginlikte Alanyaspor yedek kulübesinden yardımcı antrenör Francesco Farioli kırmızı, maçı yedek kulübesinde takip eden Boldrin de sarı kart gördü.