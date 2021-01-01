Alanyaspor 0-1 Galatasaray: Alanya'ya lider giden Galatasaray, lider dönüyor

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 yenerek ligde üst üste yedinci kez kazandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Emre Kılınç'ın 18. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Galibiyet serisini yedi maça çıkaran lider Galatasaray puanını 54'e yükseltirken, altı maç sonra yenilen Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray, 27. hafta maçında BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mohamed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mohamed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Yedlin'in, sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

45+4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mohamed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Babacar'ın kafayla vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı.

62. dakikada Berkan İsmail Kutlu'nun, rakip ceza sahası dışındaki ara pasında, Tayfur Bingöl topla buluştu. Ceza sahası içindeki dar alanda rakiplerini geçen Tayfur Bingöl'ün sağ ön direğe gönderdiği şutu Muslera dizleriyle çıkardı.

68. dakikada Marcao kendi yarı alanında gönderdiği uzun topu, rakip defanstan önce Onyekuru aldı. Ceza sahası çizgisi yanında çektiği sert şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası ön direğe ortasını çıkardı. Umut Güneş'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

89. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında, son çizgiye inen Tayfur Bingöl, arka direğe çıkardı. Caulker'ın kafa vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi.

Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.

Ev sahibi takımda 3 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11'i ile çıktı.

Son yapılan Atakaş Hatayspor müsabakasına 11'de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı.

Alanyaspor, Çağdaş Atan ile çıktığı iki maçta da rakibini mağlup etti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden turuncu yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek, kupadan eledi.