Alan'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 18 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Galatasaray, uzun süredir gündeminde tuttuğu Alan'a kavuşuyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Çin kulübü Guangzhou Evergrande, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sambacı futbolcunun 6 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmak için transfere onay verdi.

Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 4 milyon euro kazanacak olan Alan, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak.

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray altyapısında yetişip uzun yıllar kulübüne hizmet ettikten sonra bir sezon Göztepe'de forma giyen ve ardından herhangi bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, yeniden Galatasaray'a dönebilir.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Mariano'nun ayrılma ihtimaline karşın Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.

Öte yandan futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Sabri Sarıoğlu, bu talebi nedeniyle gerekirse para almadan bile sarı-kırmızılı ekibin formasını yeniden giymek istiyor.

Al Hilal'den Feghouli'ye kanca

Galatasaray'da bu kez de Sofiane Feghouli takımdan ayrılabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre; Cezayirli yıldızı, sezon başında 6 milyon euro ödeyerek Bafetimbi Gomis’i satın alan Suudi Arabistan kulübü Al Hilal istiyor.

Suudi kulübü, Galatasaray’a Feghouli için de 6 milyon euro’luk bir teklif sunacak ve Feghouli’nin menajeriyle de bir görüşme yapacak.

Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral

Galatasaray, Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın yerini Alanyaspor'dan Merih Demiral ile doldurmayı düşünüyor.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ın transferi için nabız yokladı. Fatih Terim, Alanyaspor'a oyuncunun durumunu sordurttu.

Alanyaspor'un Sporting Lizbon'dan sezon başında bedelsiz olarak kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde 3.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ancak bu maddeyi sadece Alanyaspor kullanabiliyor. Galatasaray'ın Merih'i kadrosuna katabilmesi için Alanyaspor'u ikna etmesi gerekiyor. Alanyaspor ise Merih için Galatasaray'dan 7-8 milyon euro bonservis talep etti.