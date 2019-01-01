Alan'ın Galatasaray'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 14 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Alan Galatasaray'a kamp sonrası gelecek

Galatasaray'da Alan'ın geliş tarihi belli oldu.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın el sıkıştığı ancak takımı Guangzhou Evergrande ile Dubai kampına giden Alan Carvalho, sözleşmesinin biteceği günü bekliyor.

19 Ocak'ta sözleşmesi sona erecek olan Alan, ardından İstanbul'a gelecek ve Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray, Alan ile yıllık 3,5 milyon euro karşılığında 3,5 yıllık sözleşme üzerine anlaşmaya vardı.

Galatasaray Cenk Tosun'u kiralayabilir

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bir gözü Cenk Tosun'da.

Güneş'in haberine göre Galatasaray, Everton'da yedek kulübesine hapsolan Cenk Tosun için kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim, Cenk Tosun'la bir görüşme yaparak ikna etmeye çalışacak.

Belhanda gidiyor, Tannane geliyor

Younes Belhanda'nın satışı için Al Ittihad ile pazarlık halinde olan Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncunun alternatifini belirlediği öne sürüldü.

Fas basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Belhanda ile yollarını ayırması halinde bir başka Faslı oyuncu Ousmane Tannane'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki Tannane, sezon başında Utrecht'e kiralanmıştı.

Bu sezon Eredivisie'da 13 maçta 1 gol atıp 4 de asist yapan Tannane, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Süper Lig'de ve dünyada biten tüm transferler

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