Alan transferi neden gecikti? Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 15 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Alan transferi neden gecikti?

Galatasaray, Alan Carvalho'yu bir türlü kadrosuna katamadı.

Türkiye'nin iddiasına göre, Guangzhou Evergrande'de forma giyen Brezilyalı futbolcuyla anlaşan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun Türkiye'deki temsil haklarını elinde bulunduran menajer ile uzlaşamayınca transfer sarktı.

Çin ekibinin hazırlık kampına katılan Alan, transferin resmileşmesini bekliyor.

Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Belhanda transferinde son durum ne?

Younes Belhanda'nın Al Ittihad'a transferi için yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Sabah'ın haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ı 7 milyon euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

Faslı futbolcu 5.5 milyon euro'luk yıllık ücrete ikna oldu. Kulüpler bonserviste anlaştıklarında transfer gerçekleşecek.

Tetteh için sıcak gelişme

Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan ve sarı-kırmızılı ekibin en önemli gündem başlıklarından olan Benjamin Tetteh'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gana'da yayın yapan Kickgh.com 'da yer alan habere göre, Galatasaray golcü oyuncu için Sparta Prag'a 8 milyon euro'luk teklif yapmış ancak Çekya ekibi bu teklifi reddetmişti.

Tetteh için Premier Lig'den sansasyonel bir teklif geldi. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, genç golcü için net bir hamle yaptı. Buna göre Wolverhampton, Galatasaray'ın 8 milyon euro önerdiği futbolcu için Sparta Prag'a 12 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak.

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