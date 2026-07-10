Alan Shearer: Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımının başına geçmesi an meselesi

Görünüşe göre Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin son bölümü şimdiden yazılmaya başlandı. Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından ve "Dón"un 41 yaşına basmasıyla birlikte, gözler emeklilik sonrası döneme çevriliyor.

İngiltere Premier Lig efsanesi Alan Shearer, Betfair sitesine verdiği ve İngiliz "The Sun" gazetesi tarafından aktarılan demeçte şunları söyledi: "Bu zor bir karar. Futbol dünyasında her türlü rekoru kıran bir devden bahsediyoruz. Onun adanmışlığına, oyun stiline ve devam etme konusundaki bitmek bilmeyen arzusuna hayranım."

Şirer şöyle devam etti: “Ancak durum zor. Turnuva öncesinde de söylediğim gibi, Martinez’in Ronaldo’ya nasıl yaklaşacağı – ister ilk 11’de oynatsın ister oyundan alsın – Portekiz’in bu Dünya Kupası’ndaki kaderini belirleyecek.”

Şerer şunları ekledi: “Onu sadece bir maçta oyundan çıkardı, değil mi? Ramos oyuna girdi ve bir gol attı, ancak İspanya karşısında, bir gole en çok ihtiyaç duydukları anda onu oyundan çıkarmadı. Bence onu oyundan çıkarmalı, taktiği değiştirmeli ve başka bir oyuncu, yani başka bir Portekizli forvet sokmalıydı. Ronaldo emekli olmazsa, onun yerini kim alırsa alsın, aynı sorunla karşılaşacaktır."

Şöyle devam etti: “Şu anda 41 yaşında. Bunu ihtimal dışı saymıyorum, ancak iki yıl sonra da milli takımda oynamaya devam ederse şaşırırım. Bildiğiniz gibi, ben her zaman seyirciler daha fazlasını isterken sahadan çekilirim ve bu turnuva hem onun hem de Portekiz için fazlasıyla yorucu geçmiş gibi görünüyor.”

Antrenörlük geleceği hakkında ise Şerer şunları söyledi: “Emekli olduktan sonra ne gibi planları olduğunu bilmiyorum, ancak gelecekte Portekiz milli takımını çalıştırmak isterse, bu göreve gelmesi sadece an meselesi olacaktır.”