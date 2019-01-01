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Galatasaray

Alan Carvalho, Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini uzattığı iddia edildi

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Forvet transferi arayışlarını sürdüren Galatasaray'a, Brezilyalı Alan Carvalho'dan kötü haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Galatasaray, forvet ve stoper arayışlarını sürdürüyor.

Ancak bu arayışlar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Sarı kırmızılıların forvet bölgesindeki bir numaralı adayı olan Alan Carvalho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Portekizli bir gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Carvalho'nun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi olduğunu öne sürdü.

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Bu sözleşmede geçen sene bir yenileme yapıldığını ancak bunun basına bildirilmediğini, bu nedenle herkesin Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin Ocak ayında bittiğini sandığını da ifade etti.

Bu sezon 22 resmi maça çıkan Carvalho 19 gol attı, 8 asist yaptı.

 

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