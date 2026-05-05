Al Wahda - Al Wasl maçına bilet nasıl alınır: ADNOC Pro League maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

ADNOC Pro League, BAE’nin en köklü iki futbol kulübünün yüksek riskli bir karşılaşmada karşı karşıya gelmeye hazırlanmasıyla heyecanını artırıyor.

Al Wahda ve Al Wasl, zengin bir rekabet ve tutku tarihini sahaya taşıyor ve bu maçı sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri haline getiriyor. Her iki takım da ligin zirvesinde hakimiyet kurmak için mücadele ederken, taraftarlar taktiksel oyun ve bireysel yeteneklerin sergilendiği bir ustalık dersi bekleyebilir.

İster forvetlerin kusursuz bitiriciliği ister savunmadaki sağlam duruş olsun, bu maç Emirlikler'deki her gerçek futbolsever için kaçırılmaması gereken bir maç.

Al Nahyan Stadyumu'ndaki heyecan verici atmosferin bir parçası olmak istiyorsanız, yerlerinizi erkenden ayırtmanız şart. GOAL, bu maçı kaçırmamanız için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor.

Al Wahda - Al Wasl maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 06 Mayıs Çarşamba, 16:05 Al Wahda FC - Al Wasl FC Al Nahyan Stadyumu, Abu Dabi Bilet

Al Wahda - Al Wasl maç biletleri nereden alınır?

Al Wahda ile Al Wasl arasındaki maçın biletlerini satın alabileceğiniz en güvenilir ve en güvenli yer Platinumlist’tir. Ligin ve kulübün resmi bilet satış ortağı olan Platinumlist, stadyuma girişinizin garanti altına alındığı sorunsuz bir dijital deneyim sunar.

Resmi kanalı kullanarak, dijital biletinizi e-posta veya SMS yoluyla anında alırsınız ve bu bileti stadyum girişinde telefonunuzdan doğrudan taratabilirsiniz.

Çevrimiçi satışlar, ADNOC Pro League taraftarları tarafından tercih edilen yöntemdir. Platform, Al Nahyan Stadyumu'nun gerçek zamanlı koltuk planını görüntülemenize olanak tanır ve ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu bölüm ile deplasman taraftarları için ayrılmış bölümler arasında seçim yapmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, maç gününde fiziksel gişede oluşacak uzun kuyruklardan kurtulmak için biletlerinizi önceden online olarak satın alabilirsiniz. Dubai'den gelen konuk takımın profiline bakıldığında, maç gününün oldukça yoğun geçmesi beklenmektedir.

Al Wahda - Al Wasl biletleri ne kadar?

ADNOC Pro League, bölgedeki en uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli spor eğlence seçeneklerinden biri olmaya devam ediyor.

Kategori 3 (Genel Giriş): Fiyatlar sadece 20 AED'den başlıyor. Bu, maçın en büyük cazibe noktası. Bir kahve fiyatına, dünya standartlarında bir stadyumda üst düzey profesyonel futbolu izleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Fiyatlar sadece 20 AED'den başlıyor. Bu, maçın en büyük cazibe noktası. Bir kahve fiyatına, dünya standartlarında bir stadyumda üst düzey profesyonel futbolu izleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Kategori 2 (Genel Koltuklar): Genellikle fiyatı 50 AED civarındadır. Bu koltuklar, sahayı yan taraftan harika bir şekilde görmenizi sağlar ve aksiyona yakın kalırken biraz daha konfor isteyenler için idealdir.

Genellikle fiyatı 50 AED civarındadır. Bu koltuklar, sahayı yan taraftan harika bir şekilde görmenizi sağlar ve aksiyona yakın kalırken biraz daha konfor isteyenler için idealdir. Kategori 1 (Premium): Fiyatı 100 AED'dir. Bu koltuklar genellikle alt katlarda veya orta bölümlerde bulunur ve taktiksel analizler için en iyi görüş açısını ve oyuncuları yakından izleme imkanı sunar.

Fiyatı 100 AED'dir. Bu koltuklar genellikle alt katlarda veya orta bölümlerde bulunur ve taktiksel analizler için en iyi görüş açısını ve oyuncuları yakından izleme imkanı sunar. VIP/Ağırlama: Fiyatları 250 AED ile 500 AED arasında değişmektedir. Birinci sınıf bir deneyim arayanlar için Al Wahda, yastıklı koltuklar, klimalı salonlara erişim ve atıştırmalıklar ile içeceklerin dahil olduğu ağırlama paketleri sunmaktadır.

GOAL, genel satış başladığında Kategori 3 bölümlerinin ilk olarak tükenmesi nedeniyle, bu uygun fiyatlı biletleri garantilemek için hızlı davranmanızı önerir.

Al Nahyan Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Nahyan Stadyumu, Abu Dabi'nin kalbinde yer alan bir simge yapıdır. Al Wahda FC'nin ev sahipliği yaptığı stadyum, yaklaşık 15.000 seyirci kapasitesine sahiptir.

Daha büyük ve izole stadyumların aksine, Al Nahyan samimi atmosferiyle ünlüdür. Tribünler sahaya yakın konumdadır, bu da taraftarların her tezahüratının ve antrenörlerin her talimatının duyulduğu anlamına gelir ve bu da konuk takım için yoğun, baskı dolu bir ortam yaratır.

Stadyum kısa süre önce kapsamlı bir yenileme çalışmasından geçerek tüm taraftarlara modern olanaklar sunmaktadır. Stadyumun giriş salonunda yer alan çok sayıda yiyecek-içecek standında, yerel Birleşik Arap Emirlikleri atıştırmalıklarından uluslararası lezzetlere kadar her türlü seçenek sunulmaktadır. Araba ile gelenler için stadyum çevresinde otopark mevcuttur, ancak maç günlerinde bu otopark hızla dolabilmektedir.

Stres yaşamadan stadyuma ulaşmak için toplu taşıma araçlarını veya Careem ya da Uber gibi araç çağırma hizmetlerini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

```