Al-Wahda - Ajman maçı biletleri nasıl alınır: ADNOC fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Al Wahda FC, Al Nahyan Stadyumu'nda BAE Pro League'de kritik bir maçta Ajman FC'yi ağırlıyor. Her iki kulüp de puana çok ihtiyaç duyuyor ve bu da Abu Dabi'nin şampiyonluk umutları taşıyan ekibi ile Ajman'ın tehlikeli takımı arasında yüksek tansiyonlu bir mücadele vadediyor.

GOAL, Al Wahda FC - Ajman FC bileti almak için şu anda ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip: başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almanın en iyi yolu.

Al-Wahda - Ajman Arabian Gulf League maçı ne zaman başlıyor?

B.A.E Körfez Ligi - Hafta 1 14 Ağu 2026 - 12:45

Al-Wahda - Ajman Arabian Gulf League biletleri nasıl alınır?

Al Wahda FC'nin Ajman FC ile karşılaşmasını izlemek için girişinizi resmî dijital bilet satış portalları üzerinden kolayca sağlayabilirsiniz. Maç günü biletlerini satın almak için başlıca çevrimiçi platform, tüm yerel futbolseverler için sorunsuz ve güvenilir bir ödeme süreci sunan Platinumlist'tir.

Resmî dijital ortak: Platinumlist , genel giriş ve kategoriye özel koltuklar için satın alımda ana platform olarak hizmet veriyor.

Stadyumdaki bilet gişeleri: Maç günlerinde tesiste sınırlı sayıda fiziksel bilet gişesi bulunsa da uzun kuyruklardan veya ani tükenmelerden kaçınmak için etkinlik öncesinde internetten satın alım şiddetle tavsiye edilir.

Ana satın alma bağlantısı: Resmî Platinumlist Al Wahda FC - Ajman FC bilet sayfasını ziyaret ederek girişinizi doğrudan güvence altına alabilirsiniz.

İnternetten rezervasyon yapmak, mobil biletlerin anında teslim edilmesini garanti eder ve stadyum turnikelerinde akıllı telefon taramasıyla sorunsuz dijital giriş imkânı sağlar.

Al-Wahda - Ajman Arabian Gulf League biletleri ne kadar?

BAE Pro League maçına gitmek, bölgedeki en erişilebilir ve bütçe dostu canlı spor deneyimlerinden biridir. Bu karşılaşmada genel giriş fiyatları, hem ev sahibi hem de deplasman tribünlerinde sabit ve oldukça uygun seviyede kalıyor:

Ev sahibi taraftarlar (S11-S14 blokları): 20,00 AED

Deplasman taraftarları (S18 bloğu): 20,00 AED

Tüm genel giriş biletlerinin 20,00 AED olarak belirlenmesiyle taraftarlar, oturmayı tercih ettikleri yerden bağımsız olarak harika bir değer elde ediyor. Bloklardaki biletler hızla tükeniyor, bu nedenle tribündeki yerinizi garantilemek için Platinumlist üzerinden erken davranmanız tavsiye edilir.

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