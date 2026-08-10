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B.A.E Körfez Ligi
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Book Al-Wahda vs Ajman Tickets

Çeviri:

Al-Wahda - Ajman maçı biletleri nasıl alınır: ADNOC fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
B.A.E Körfez Ligi
Al-Wahda
Ajman

Al-Wahda, Arabian Gulf League'de Ajman ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al Wahda FC, Al Nahyan Stadyumu'nda BAE Pro League'de kritik bir maçta Ajman FC'yi ağırlıyor. Her iki kulüp de puana çok ihtiyaç duyuyor ve bu da Abu Dabi'nin şampiyonluk umutları taşıyan ekibi ile Ajman'ın tehlikeli takımı arasında yüksek tansiyonlu bir mücadele vadediyor.

GOAL, Al Wahda FC - Ajman FC bileti almak için şu anda ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip: başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almanın en iyi yolu.

Al-Wahda - Ajman Arabian Gulf League maçı ne zaman başlıyor?

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B.A.E Körfez Ligi - Hafta 1

Al-Wahda - Ajman Arabian Gulf League biletleri nasıl alınır?

Al Wahda FC'nin Ajman FC ile karşılaşmasını izlemek için girişinizi resmî dijital bilet satış portalları üzerinden kolayca sağlayabilirsiniz. Maç günü biletlerini satın almak için başlıca çevrimiçi platform, tüm yerel futbolseverler için sorunsuz ve güvenilir bir ödeme süreci sunan Platinumlist'tir.

  • Resmî dijital ortak:Platinumlist, genel giriş ve kategoriye özel koltuklar için satın alımda ana platform olarak hizmet veriyor.
  • Stadyumdaki bilet gişeleri: Maç günlerinde tesiste sınırlı sayıda fiziksel bilet gişesi bulunsa da uzun kuyruklardan veya ani tükenmelerden kaçınmak için etkinlik öncesinde internetten satın alım şiddetle tavsiye edilir.
  • Ana satın alma bağlantısı: Resmî Platinumlist Al Wahda FC - Ajman FC bilet sayfasını ziyaret ederek girişinizi doğrudan güvence altına alabilirsiniz.

İnternetten rezervasyon yapmak, mobil biletlerin anında teslim edilmesini garanti eder ve stadyum turnikelerinde akıllı telefon taramasıyla sorunsuz dijital giriş imkânı sağlar.

Al-Wahda - Ajman Arabian Gulf League biletleri ne kadar?

BAE Pro League maçına gitmek, bölgedeki en erişilebilir ve bütçe dostu canlı spor deneyimlerinden biridir. Bu karşılaşmada genel giriş fiyatları, hem ev sahibi hem de deplasman tribünlerinde sabit ve oldukça uygun seviyede kalıyor:

  • Ev sahibi taraftarlar (S11-S14 blokları): 20,00 AED
  • Deplasman taraftarları (S18 bloğu): 20,00 AED

Tüm genel giriş biletlerinin 20,00 AED olarak belirlenmesiyle taraftarlar, oturmayı tercih ettikleri yerden bağımsız olarak harika bir değer elde ediyor. Bloklardaki biletler hızla tükeniyor, bu nedenle tribündeki yerinizi garantilemek için Platinumlist üzerinden erken davranmanız tavsiye edilir.

Al-Wahda - Ajman Arabian Gulf League: Bilmeniz gereken her şey

Al-Wahda - Ajman form durumu

ALW

ALW - Form

ITT
K1-0
ALS
K0-2
ALW
K2-3
ALK
B1-1
ALD
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
AJM

AJM - Form

ALD
K0-1
ALJ
B1-1
DAL
K0-2
ALN
B2-2
AKH
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Al-Wahda - Ajman: Son kafa kafaya maçlar

Kafa Kafaya

Al-WahdaÇizimAjman
3
0
2
B.A.E Körfez Ligi
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
Ajman badge
Ajman
AJM
0
MS
B.A.E Körfez Ligi
Ajman badge
Ajman
AJM
0
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
MS
B.A.E Körfez Ligi
Ajman badge
Ajman
AJM
4
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
3
MS
B.A.E Körfez Ligi
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
0
MS
B.A.E Körfez Ligi
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
2
MS
9Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Al-Wahda - Ajman puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-Nasr SCAl-Nasr SCALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
AFC Champions League
AFC Kupası
Küme Düşme


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