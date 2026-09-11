Et-Teavun'un teknik direktörü Sırp Zarko Lazetiç, Faslı forveti Abdulrezzak Hamdullah'ın Roshn Ligi'ndeki Hilal maçında oynayıp oynamayacağı konusundaki durumu açıkladı.

Hilal, yarın cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Et-Teavun'a Bureyde'deki stadında konuk olacak.

Lazetiç, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Suudi "El-Yevm" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Hamdullah'ın sakatlık nedeniyle Hilal maçında oynayamayacağını söyledi.

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Hamdullah, geçen cumartesi günü Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Et-Teavun'un El-Feth ile golsüz berabere kaldığı maçta arka adalesinden sakatlanmıştı.

Bu sakatlık nedeniyle Faslı forvet, geçen salı günü Suudi Ligi'nin altıncı haftasında El-Hazm karşısında alınan sürpriz 1-0'lık yenilgide "El-Kasım Şekeri"nde yer alamamıştı.

Daha önceki basın raporlarına göre, Hamdullah, AFC Şampiyonlar Ligi 2 müsabakaları kapsamında bu ayın 16 Eylül günü oynanacak Umman ekibi En-Nahda karşılaşmasında Et-Teavun'a dönebilir.

Hamdullah'ın, geçen yaz transfer döneminde Eş-Şebab'dan Et-Teavun'a katıldığından bu yana takımla 6 maçta forma giydiği, bu süreçte 3 gol kaydettiği ve bir gole de asist yaptığı belirtildi.