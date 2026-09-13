Et-Teavun Kulübü, Suudi Roshn Ligi'ndeki Hilal maçında ortaya çıkan hakaret içeren tezahüratlardan taraftarlarını tenzih ederek, harekete geçtiğini ve hakaret edenlere karşı gerekli işlemleri başlattığını vurguladı.

Hilal, dün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Et-Teavun'un Büreyde'deki sahasında oynanan karşılaşmada rakibini 6-0 mağlup etti.

Maçta üzücü bir davranış yaşandı; Et-Teavun taraftarlarından bir kısmı, Hilal oyuncusu Portekizli Ruben Neves'i kışkırtma girişiminde, geçen yıl acı bir kaza sonucu hayatını kaybeden eski Liverpool oyuncusu, merhum Diogo Jota'nın adını tezahürat konusu yaptı.

Et-Teavun Kulübü, resmi "X" hesabından bu olaya ilişkin bir açıklama yayımladı: "Et-Teavun Kulübü, iki takım arasındaki karşılaşma sırasında bazı bireyler tarafından Hilal Kulübü oyuncularından birine yönelik yapılan hakaret içeren tezahüratları kınadığını ve kesin bir şekilde reddettiğini beyan eder. Bu tür davranışların tamamen kabul edilemez olduğunu, Et-Teavun Kulübü'nü, taraftarlarını ya da tribünümüzün tanındığı değerleri temsil etmediğini vurgular."

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sportif rekabetin hiçbir şekilde başkalarına hakaret etmenin, onları küçük düşürmenin veya herhangi bir insanın duyguları üzerinden zorbalık yapmanın bahanesi olamayacağını vurguluyoruz. Suudi sporumuz, değerlerini köklü toplumumuzun ahlakından ve yüce İslam dinimizin öğretilerinden alır; saygı, dürüst rekabet ve herkesin onurunu koruma esasına dayanır."

Açıklama şöyle devam etti: "Kulüp, sportif desteğin sınırlarını aşan her türlü tezahürat ya da davranışın bireysel eylemler olduğunu ve bunların, bilinci ve kulübünün arkasında sportif ve sorumlu bir ruhla durma tarihiyle gurur duyduğumuz Et-Teavun taraftarlarına mal edilemeyeceğini vurgular."

Açıklama şöyle son buldu: "Kulüp ayrıca, kaynağı ya da hedefi kim olursa olsun her türlü hakareti reddettiğini vurgular ve bunun tekrarlanmaması ile hakaret eden herkesin caydırılması için ilgili mercilerle birlikte gerekli tüm işlemleri yürütecektir. Et-Teavun Kulübü, Suudi sporunun adına, konumuna ve yüce değerlerine yakışan seçkin bir spor ortamını destekleyen tutumunda sabit kalacaktır."

Bu olay, Suudi spor camiasında geniş çaplı bir öfkeye yol açmış; hatta Nasr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, bu taraftarların maçlara girmesinin ebediyen yasaklanmasını talep etmiş, ardından Hilal Kulübü de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na şikâyette bulunduğunu açıklamıştı.