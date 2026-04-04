Al-Taawoun maçında forma giyemediği için... Benzema'nın Al-Hilal ve Al-Khulud maçı hakkındaki görüşü nedir?

Bazı basın haberleri, sakatlığı nedeniyle Al-Taawoun maçında forma giyemeyen Al-Hilal'ın Fransız forveti Karim Benzema'nın, takımın Al-Khalood ile oynayacağı bir sonraki maça çıkıp çıkmayacağına ilişkin durumunu ortaya koydu.

Al-Hilal kulübü, Benzema'nın ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle bugün Cumartesi günü Kingdom Arena'da oynanacak Roshen Ligi'nin 27. haftasındaki Al-Taawoun maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Suudi gazeteci Hamad Al-Suwailhi, "X" sitesindeki resmi hesabından attığı tweet'te, Benzema'nın Al-Khaloud ile oynanacak bir sonraki maça hazır olacağını söyledi.

Al-Hilal, önümüzdeki Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan maçta, Kingdom Arena'da Al-Khaloud'u ağırlayacak.

Al-Ittihad ile sözleşmesini feshederek geçen kış transfer döneminde Al-Hilal'a katılan Benzema, oynadığı 6 maçta 5 gol attı ve 2 golün hazırlayıcısı oldu.

Bu maç, Fransız forvetin sakatlık nedeniyle Al-Hilal'da kaçırdığı üçüncü maç olacak. Benzema, aynı nedenle 10. haftadan ertelenen Al-Taawoun maçı ve 24. haftadaki Al-Shabab maçını kaçırmıştı.

