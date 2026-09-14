Hilal efsanesi Sami el-Cabir, takımın yıldızına yönelik hakarete sessiz kalmadı. Portekizli Ruben Neves'e Teavun maçında yöneltilen hakaret içerikli tezahüratların ardından geçen birkaç saatin ardından Suudi futbolunun yıldızı sessizliğini bozarak güçlü bir destek mesajı yayınladı ve pusulayı Suudi spor sahnesini temsil eden gerçek değerlere yeniden çevirdi.

El-Cabir, resmi "Instagram" hesabından yayınladığı mesajında Hilal'in orta saha yıldızına doğrudan sözler yönelterek onun değerindeki bir oyuncunun Suudi futbolundaki varlığının önemini vurguladı ve maruz kaldığı durumun gerçek tabloyu yansıtmayan bireysel bir davranış olduğunun altını çizdi.

El-Cabir mesajında, Suudilerin saygı ve misafirperverlik değerleriyle gurur duyduğunu, bunların Suudi dininde ve kültüründe kökleşmiş ilkeler olduğunu, yalnızca sloganlar olmadığını, aksine Krallık'ı vatan olarak seçen herkesi karşılamada kendini gösteren bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı ve bu değerlerin sportif rekabetin ve tribünlerdeki anlık fanatizmin sınırlarını çok aştığının altını çizdi.

Hilal'in eski yıldızı, Neves'in maruz kaldığı davranışın hiçbir şekilde Suudi değerlerini temsil etmediğini teyit ederek, Portekizli oyuncunun, ülkeye gelişinin ilk gününden itibaren onun katkısını ve bağlılığını takdir eden Suudi taraftarlar nezdinde özel ve istisnai bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

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El-Cabir mesajını bir gönül alma sözüyle sonlandırdı; Neves'in Krallık'a gelişinden bu yana gördüğü büyük karşılamanın büyüklüğünü ve taraftarların onun Suudi spor topluluğuna gerçek anlamda ait olduğunu ne denli hissettiğini fark etmesini umduğunu ifade ederek, yaşananların, iki sezon boyunca inşa edilen parlaklık ve vefaya dayalı karşılıklı saygı ilişkisini silemeyecek geçici bir bulut olarak kalacağını vurguladı.

https://www.instagram.com/samialjaber/?hl=ar