24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Al-Taawoun karşısındaki hakaret içeren tezahüratların ardından Sami Al-Jaber: Neves'e yaşananlar gerçek tabloyu yansıtmıyor

R. Neves
S. Al Jaber
Al Hilal
Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Suudi değerlerinin savunusu

Hilal efsanesi Sami el-Cabir, takımın yıldızına yönelik hakarete sessiz kalmadı. Portekizli Ruben Neves'e Teavun maçında yöneltilen hakaret içerikli tezahüratların ardından geçen birkaç saatin ardından Suudi futbolunun yıldızı sessizliğini bozarak güçlü bir destek mesajı yayınladı ve pusulayı Suudi spor sahnesini temsil eden gerçek değerlere yeniden çevirdi.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

El-Cabir, resmi "Instagram" hesabından yayınladığı mesajında Hilal'in orta saha yıldızına doğrudan sözler yönelterek onun değerindeki bir oyuncunun Suudi futbolundaki varlığının önemini vurguladı ve maruz kaldığı durumun gerçek tabloyu yansıtmayan bireysel bir davranış olduğunun altını çizdi.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

El-Cabir mesajında, Suudilerin saygı ve misafirperverlik değerleriyle gurur duyduğunu, bunların Suudi dininde ve kültüründe kökleşmiş ilkeler olduğunu, yalnızca sloganlar olmadığını, aksine Krallık'ı vatan olarak seçen herkesi karşılamada kendini gösteren bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı ve bu değerlerin sportif rekabetin ve tribünlerdeki anlık fanatizmin sınırlarını çok aştığının altını çizdi.

Hilal'in eski yıldızı, Neves'in maruz kaldığı davranışın hiçbir şekilde Suudi değerlerini temsil etmediğini teyit ederek, Portekizli oyuncunun, ülkeye gelişinin ilk gününden itibaren onun katkısını ve bağlılığını takdir eden Suudi taraftarlar nezdinde özel ve istisnai bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

El-Cabir mesajını bir gönül alma sözüyle sonlandırdı; Neves'in Krallık'a gelişinden bu yana gördüğü büyük karşılamanın büyüklüğünü ve taraftarların onun Suudi spor topluluğuna gerçek anlamda ait olduğunu ne denli hissettiğini fark etmesini umduğunu ifade ederek, yaşananların, iki sezon boyunca inşa edilen parlaklık ve vefaya dayalı karşılıklı saygı ilişkisini silemeyecek geçici bir bulut olarak kalacağını vurguladı.

samihttps://www.instagram.com/samialjaber/?hl=ar

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin