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Al-Taawoun Club Stadium
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Çeviri:

Al-Taawoun - Al Khaleej maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al-Taawoun
Al Khaleej

Al-Taawoun, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Khaleej ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Al-Taawoun, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonunun açılışında Buraidah'taki sahasında Al-Khaleej'i konuk edecek ve karşılaşmayı tribünden canlı izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Her iki kulüp de yeni sezona, son dönemdeki sağlam performanslarının üzerine koyma hedefiyle giriyor. İki takım arasındaki yerleşik rekabet geçmişi de çoğu zaman çekişmeli ve rekabet seviyesi yüksek maçlar ortaya çıkardı.

GOAL şu anda Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club biletlerini satın almanız için gereken tüm bilgilere sahip. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
Al-Taawoun Club Stadium

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platformda, Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçenekleri, anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleniyor. Ticombo üzerinden satın alım yaparak mevcut kategorilere göz atabilir ve resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi onaylayabilirsiniz.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor. Ancak bu biletler çoğu zaman yalnızca başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce satışa çıkıyor ve kulüplerden herhangi birinde mevcut üyeliği bulunmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezonun açılış haftasındaki bir maç olması nedeniyle talebin kademeli olarak artması bekleniyor. Bu yüzden Ticomboüzerinden önceden rezervasyon yapmak, istediğiniz koltuğu kaçırmamanın akıllıca bir yolu.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

  • Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR'dan başlıyor.
  • Premium ve kenar çizgisine yakın koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.
  • Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Çoğu sezon açılışında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al-Taawoun - Al Khaleej form durumu

ALT

ALT - Form

ITT
K0-2
ALS
K1-5
AHL
K1-2
ALR
B1-1
ALH
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ALK

ALK - Form

DHA
K0-2
HIL
K1-2
ALI
K0-5
ALA
K3-1
AHL
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al-Taawoun - Al Khaleej: Son karşılaşmaların karnesi

Kafa Kafaya

Al-TaawounÇizimAl Khaleej
3
1
1
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
MS
King Cup
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
MS
Premier Lig
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
MS
Premier Lig
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
MS
5Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/5
Her iki takım da gol attı1/5

Al-Taawoun - Al Khaleej puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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