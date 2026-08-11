Al-Taawoun, 2026/27 Suudi Pro Ligi sezonunun açılışında Buraidah'taki sahasında Al-Khaleej'i konuk edecek ve karşılaşmayı tribünden canlı izlemek isteyen taraftarlar için biletler şu anda satışta. Her iki kulüp de yeni sezona, son dönemdeki sağlam performanslarının üzerine koyma hedefiyle giriyor. İki takım arasındaki yerleşik rekabet geçmişi de çoğu zaman çekişmeli ve rekabet seviyesi yüksek maçlar ortaya çıkardı.

GOAL şu anda Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club biletlerini satın almanız için gereken tüm bilgilere sahip. Buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler de dahil.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 12:15 Al-Taawoun Club Stadium

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Platformda, Al-Taawoun FC - Al-Khaleej Club karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçenekleri, anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme imkanıyla listeleniyor. Ticombo üzerinden satın alım yaparak mevcut kategorilere göz atabilir ve resmi kulüp üyeliğine ihtiyaç duymadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi onaylayabilirsiniz.

Resmi biletler genellikle Suudi Pro Ligi sitesi ve WeBook uygulaması üzerinden de satışa sunuluyor. Ancak bu biletler çoğu zaman yalnızca başlama vuruşundan bir veya iki hafta önce satışa çıkıyor ve kulüplerden herhangi birinde mevcut üyeliği bulunmayan taraftarlar için sınırlı olabiliyor. Sezonun açılış haftasındaki bir maç olması nedeniyle talebin kademeli olarak artması bekleniyor. Bu yüzden Ticomboüzerinden önceden rezervasyon yapmak, istediğiniz koltuğu kaçırmamanın akıllıca bir yolu.

Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi biletleri dünya futbolundaki en uygun fiyatlı biletler arasında yer almayı sürdürüyor ve bu maç da istisna değil.

Standart Suudi Pro Ligi maçları için genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden genellikle yaklaşık 30 SAR ile 90 SAR'dan başlıyor.

Premium ve kenar çizgisine yakın koltuk kategorileri genel olarak 250 SAR ile 600 SAR arasında değişiyor.

Salon erişimi ve ikram dahil VIP ve ağırlama seçenekleri 1.500 SAR'ı aşabiliyor.

Çoğu sezon açılışında olduğu gibi, maç yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle Ticombo üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yolu.

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