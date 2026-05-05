Al-Taawoun - Al-Ahli 2026 maçı biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, Al-Taawoun’un 2025-2026 sezonunun belirleyici mücadelesi olacağına işaret eden dev Al-Ahli’yi ağırlamaya hazırlanırken, dünya çapındaki izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Bu maç, Suudi futbol takviminde en çok beklenen tarihlerden biri haline geldi. Buraidah'ın Kurtları'nın taktiksel disiplini, Cidde merkezli Royals'ın tarihi prestiji ve yıldızlarla dolu kadrosuyla karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele ederken, Buraidah'daki maçın önemi hiç bu kadar yüksek olmamıştı; bu da stadyumun tamamen dolmasını ve heyecan verici bir atmosferin oluşmasını garanti ediyor.

GOAL olarak, Al-Taawoun - Al Ahli maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi öğrenmeniz için gerekli tüm bilgileri derledik.

Al-Taawoun - Al-Ahli maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 7 Mayıs 2026 Perşembe, 21:00 AST Al-Taawoun - Al-Ahli Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Buraidah Bilet

Al-Taawoun - Al-Ahli biletleri nereden alınır?

Bilet satın almanın başlıca yolu, Suudi Pro Ligi’nin resmi bilet satış platformları ve Al-Taawoun FC’nin resmi internet sitesidir. Ancak, özellikle yoğun talep gören Kategori 1 ve VIP bölümleri için biletler genellikle satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenmektedir.

Hem Buraidah sakinlerinin hem de seyahat eden Al-Ahli taraftarlarının yoğun talebi nedeniyle Al-Taawoun - Al-Ahli maçı için bilet bulmak zor olabilir.

İlk genel satışta bilet alamayan veya bölge dışından gelen taraftarlar için StubHub, resmi gişe kapandıktan sonra bile taraftarların çeşitli koltuk seçenekleri bulabileceği bir platform sunar.

Al-Taawoun - Al-Ahli maç biletleri ne kadar?

Al-Taawoun - Al-Ahli maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve sahaya olan uzaklığa göre değişir.

Şu anda fiyatlar şu şekildedir:

Genel Giriş (En Ucuz): Fiyatlar yaklaşık 30 SAR ile 50 SAR arasında değişmektedir. Bu koltuklar genellikle üst katlarda veya kale arkasında yer alır ve en coşkulu atmosferi sunar; zira bu koltuklar genellikle en gürültücü taraftarlar tarafından işgal edilir.

Kategori 1 ve 2: Bu orta sınıf biletlerin fiyatları genellikle 75 SAR ile 150 SAR arasındadır. Saha kenarından harika bir görüş sunarlar ve oyuncuların taktiksel hareketlerini analiz etmek isteyenler için mükemmeldir.

Gold ve Premium: Daha konforlu bir deneyim arayanlar için premium koltukların fiyatları 200 SAR ile 500 SAR arasında değişmektedir. Bu koltuklar daha iyi yastıklama ve tribünün orta bölümlerinden mükemmel bir görüş sunmaktadır.

Hospitality ve VIP: Bu çapta bir maç için VIP paketlerin fiyatları 1.000 SAR'dan başlayıp yukarı doğru çıkabilir. Bunlar, lounge erişimi, ikramlar ve stadyumdaki en iyi manzaraları içerir.

StubHub gibi ikincil pazarlardaki fiyatların arz ve talebe göre dalgalanabileceğini lütfen unutmayın.

En ucuz bileti arıyorsanız, maç günü heyecanı fiyatları yükseltmeden önce daha düşük fiyatları garantilemek için mümkün olduğunca erken rezervasyon yapmanızı öneririz.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Buraidah'daki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Al-Taawoun'un gurur kaynağıdır. Samimi ve heybetli atmosferiyle tanınan bu stadyum, seyircilerin maçın tam ortasında hissettikleri bir mekandır.

Riyad veya Cidde'deki daha büyük çok amaçlı stadyumların aksine, Buraidah stadyumu, taraftarların sesini yükselten kompakt bir deneyim sunar ve bu da onu konuk takımlar için oynaması en zor yerlerden biri haline getirir.

Al-Qassim eyaletinde bulunan stadyum, ibadet odaları, geleneksel ve uluslararası atıştırmalıklar sunan büfeler ve çevresinde geniş bir otopark gibi modern olanaklarla donatılmıştır.

Şehir dışından gelenler için Buraidah, Prens Nayef bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı üzerinden kolayca ulaşılabilir ve stadyuma arabayla 15 dakikalık mesafede çok sayıda otel bulunmaktadır.

Burada bir maça katılıyorsanız, maçın başlamasından en az 90 dakika önce stadyuma gelmeniz tavsiye edilir. Güvenlik kontrolleri ve bilet taraması, özellikle Al-Ahli karşılaşması gibi seyirci sayısının fazla olduğu maçlarda zaman alabilir.