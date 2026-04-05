Al-Shneif: Al-Hilal, Inzaghi ile birlikte "Al-Akhdud"a dönüştü

Suudi gazeteci Khaled Al-Shneif, dün Cumartesi günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun ile 2-2'lik hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

Bu sonuçla Al-Hilal, şampiyonluk yarışında iki puan daha kaybetti ve puanını 65'e yükselterek, üçüncü sıradaki Al-Ahli Jeddah ile eşit puanda, Al-Nassr'ın ise 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Al-Shneif, Suudi Arabistan'ın "Dorina Geir" programında yaptığı açıklamada, "Al-Hilal tarih boyunca şampiyonlukları ortalardan gelen toplarla kazanıyordu, ancak Inzaghi ile durum açıkça değişti" dedi.

Şunif, "Al-Hilal, ortaların isabetinde en iyi kulüplerden biriydi, ancak şu anda Inzaghi yönetiminde durum çok kötüye gitti. Rakamlar açısından Al-Akhdoud'a benziyor" diye ekledi.

Ve şöyle bitirdi: "Al-Hilal, bu sezon ortalamada en az isabetli ortaları yapan üçüncü takım, Neom ve Al-Akhdoud'un ardından geliyor. Bu da İtalyan teknik direktörle durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor."