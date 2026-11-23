Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin teknik direktörü Marino Pusic, takımının bugün pazartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig etabındaki 5. haftada Katar temsilcisi Al Shamal'a 3-2 yenilmesiyle yeni bir hayal kırıklığı gecesi yaşadı. 2-0 öne geçen Al Ahli, ardından üç gol yiyerek sahadan taraftarların öfkesini daha da artıran bir mağlubiyetle ayrıldı.

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Sonuca duyduğu öfkeyi gizlemeyen teknik direktör, maç sonu basın toplantısında şunları söyledi: "Çok öfkeliyim ve bu maçta yaşananları anlatacak doğru kelimeleri bulamıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, özellikle de bu maçın puanlarını elimizden kaçırdığımız için."

Pusic sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Al Ahli'yiz ve maç açıkçası bizim elimizdeydi. Puanları elimizden kaçırmasaydık bu maçı koparıp üç puanı alabilirdik."

Karşılaşma sırasında yapmak zorunda kaldığı değişikliklere de değinen teknik direktör, şu açıklamayı yaptı: "Oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Skor 2-2'yken bile maçı bu sonuçla bitirebilirdik ama tekrar söylüyorum, elimizdeki bir galibiyetin kaçmasına çok öfkeliyim."

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Bu mağlubiyet, Pusic'in yeni bir tökezlemeyi kaldıramayacağı bir döneme denk geldi. Takımın düşen performansı ve dalgalı sonuçlarının ardından son haftalarda taraftarların eleştirileri giderek artmış, sosyal medyada teknik direktörün görevden alınması açıkça talep edilmeye başlanmıştı.

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30 Ekim'de Suudi Arabistan Ligi'nde Al Shabab'a 6-1'lik ağır yenilgi, taraftar öfkesinin patlama noktası olmuştu. Taraftarlar maç sırasında teknik direktörün gitmesini istemiş, birkaç gün sonra AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar ekibi Al Sadd ile golsüz berabere kalınmasının ardından eleştiriler yeniden alevlenmişti.

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Bu sonuçlar, ligdeki tökezlemeler serisinden de bağımsız değildi. Al Ahli, Al Kholood'a 3-1, Al Qadsiah'a 3-2 ve Al Hilal'e 3-0 yenilirken deplasmandaki sonuçlarında da istikrarı yakalayamadı. Pusic, Al Shamal maçı öncesindeki basın toplantısında maçlar arasındaki sürenin kısalığına rağmen takımının hazır olduğunu vurgulamış, ligde bir önceki maçta Al Nassr karşısında alınan 3-1'lik farklı galibiyetin üzerine inşa etme ve olumlu sonuçları sürdürme isteğinin altını çizmişti. Ayrıca Al Shamal'ın turnuvanın en güçlü takımlarıyla rekabet edebilecek kapasitede olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu, ancak görünen o ki bu uyarıyı kendisi pek dikkate almadı.

Al Shamal yenilgisi, iki gollük üstünlüğünü koruyamayan Al Ahli'nin kazanmaya çok yakın olduğu bir maçı kaybetmesiyle teknik direktörü yeniden eleştirilerin odağına taşıdı ve taraftarlara, onun önümüzdeki dönemde takımı yönetme kapasitesini sorgulamaları için yeni bir neden verdi.

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Pusic'in bu sezon kıta turnuvasındaki ilk yenilgisi olan bu mağlubiyetin ardından Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 8 puanda kalarak Batı Asya bölgesi grubunun puan tablosunda 6. sırada yer aldı. Katar ekibi Al Shamal ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki ikinci galibiyetini alarak puanını o da 8'e yükseltti ve 7. sıraya yerleşti.

Al Shamal, 6. haftada bir Suudi Arabistan deplasmanına daha çıkacak ve 7 Aralık pazartesi günü Al Qadsiah'a konuk olacak. Al Ahli ise ertesi gün kendi sahasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli ile karşılaşacak.

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