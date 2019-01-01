Al Shabab'tan Diagne iddialarına cevap geldi

Diagne'ye 4,5 milyon euro önerdiği iddia edilen Al Shabab'tan dedikodulara cevap geldi.

Devre arasında transfer olduğu 'da Süper Lig'de 10 gol atan Mbaye Diagne, buna karşın eleştirilerin hedefi olmuştu.

İyi bir bonservis gelmesi halinde satışına onay verilecek Senegalli oyuncu için dedikodular da üst üste geliyor.

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Son olarak ekibi Al Shabab'ın Diagne'ye 4,5 milyoın euro önerdiği iddia edilmişti. Kulübün medya direktörü Ahmad Al-Masoud, iddialara cevap verdi.

Al-Masoud twitter'da yaptığı açıklamada Türk medyasında çıkan haberlerin oyuncunun piyasasını arttırmak için olduğunu bellirtti.