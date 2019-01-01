Al Shabab'tan Diagne iddialarına cevap geldi
Devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da Süper Lig'de 10 gol atan Mbaye Diagne, buna karşın eleştirilerin hedefi olmuştu.
İyi bir bonservis gelmesi halinde satışına onay verilecek Senegalli oyuncu için dedikodular da üst üste geliyor.
>>> Avrupa'da biten tüm transferler (2019-20)
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Diagne'ye 4,5 milyoın euro önerdiği iddia edilmişti. Kulübün medya direktörü Ahmad Al-Masoud, iddialara cevap verdi.
Al-Masoud twitter'da yaptığı açıklamada Türk medyasında çıkan haberlerin oyuncunun piyasasını arttırmak için olduğunu bellirtti.
🚨 Al Shabab Medya Direktörü Ahmad Al-Masoud:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 15, 2019
"Türk medyasında çıkan bu tip haberler, oyuncuyu Suudi Arabistan'ın en üst düzey kulüpleriyle ilişkilendirmek suretiyle pazarlamaktan başka hiçbir anlam ifade etmiyor." pic.twitter.com/P7Pp4zUOn2