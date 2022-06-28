Al-Shabab Başkanı, Sumudica'nın gazabına uğradı: Sahaya inince kolunu bir türlü bırakmadı
Marius Sumudica, Al Shabab ile çıktığı sezonun son karşılaşmasında kulüp başkanının kolunu bir türlü bırakmayınca sosyal medyada gündem oldu.
Al Shabab ile Al Ahly, 2021-22 sezonunu tamamladıkları mücadelede karşı karşıya gelirken maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Al Ahly bu karşılaşmanın ardından küme düştü ancak maçın ardından konuşulan isim Marius Sumudica'nın hareketi oldu.
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Marius Sumudica ne yaptı?
Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'ini dördüncü sırada tamamlarken Al Ahly berabere kaldığı mücadelenin ardından lige veda etti.
Maçtan sonra sahaya girip ekibini tebrik eden Al Shabab Başkanı Khaled Al Baltan, takımın teknik direktörü Marius Sumudica'nın gazabına uğradı.
Taraftarlar maçtan sonra kutlama yapıyordu ve Sumudica, kulüp başkanını göstererek ona teşekkür etmelerini istedi.
Rumen teknik direktör ısrarla başkanın elini tutup havaya kaldırmak isterken Khaled Al Baltan bunu reddedip Al Ahly'ye saygı göstermek istedi.
Sumudica takımdan ayrılacak mı?
Yeni Malatyaspor'dan ayrıldıktan sonra Al Shabab ile bir yıllık kontrat imzalayan Sumudica'nın sözleşmesi, 30 Haziran'da bitiyor.
Suudi Arabistan'da yer alan habere göre; Al Shabab, Sumudica ile yolları ayırıp takımın başına eski Barcelona teknik direktörü Quique Setien'i getirmeyi düşünüyor.