Suudi Pro Ligi, dünya futbolunun en heyecan verici organizasyonlarından biri olarak hızlı yükselişini sürdürüyor ve altı kez şampiyon olan Al-Shabab FC ile yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken iddialı Al Qadsiah FC arasındaki bu yüksek önem taşıyan karşılaşma, Riyad'da yoğun ve kaçırılmayacak bir maç günü atmosferi vadediyor.

Stadyumdaki yerinizi garanti altına almak için GOAL, biletlerinizi çok önceden satın almanızı öneriyor.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 1 13 Ağu 2026 - 14:00 SHG Arena

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi bileti nasıl alınır?

Suudi Pro Ligi'nin öne çıkan maçları için orijinal bilet bulmak, taraftar ilgisinin yüksek olması ve kulüplerin resmi platformlarında biletlerin hızla tükenmesi nedeniyle zaman zaman zorlayıcı olabilir. Ancak taraftarların geçerli koltuklar ararken değerlendirebileceği birkaç seçenek bulunuyor.

Biletlerin birincil satışı genellikle doğrudan resmi Suudi Pro Ligi bilet platformları ve kulüplerin dağıtım kanalları üzerinden yürütülür. Al-Shabab FC, tek maçlık biletleri genel satışa açmadan önce ilk olarak kulüp üyeleri ve kayıtlı taraftarlara sunar. Ancak Al Qadsiah FC gibi iddialı rakiplere karşı oynanacak önemli maçlar için birincil bilet kontenjanları, satışa çıktıktan sonraki dakikalar içinde tükenebiliyor.

Birincil satışlar tükendiğinde, maç günü bileti almak isteyen taraftarlar için ikincil bilet pazarları en kullanışlı seçenek olarak öne çıkar. Ticombo gibi platformlar, taraftardan taraftara futbol bileti değişiminde uzmanlaşır ve taraftarlara, tükenen etkinlikler için bile doğrulanmış biletlere erişim imkanı sunar.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarının bilet fiyatları; oturma yeri konumu, stadyumdaki görüş açısı ve maça olan talebe göre değişiklik gösterir. Neyse ki giriş seviyesindeki kale arkası tribünlerinden lüks kurumsal ağırlama localarına kadar her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor.

Suudi riyali (SAR) cinsinden beklenen fiyat aralıklarına kısa bir bakış:

Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ile 250 SAR arası

Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ile 400 SAR arası

Kategori 1 / Ana tribün alt: 400 SAR ile 650 SAR arası

Premium / VIP ağırlama: 900 SAR ile 1.600 SAR+

Bilet fiyatları arz ve talebe bağlı olduğundan, ikincil platformlardaki fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Biletlerinizi erken almak, tercih ettiğiniz oturma alanı için mevcut en iyi fiyatı yakalamanızı garanti eder.

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