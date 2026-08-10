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Çeviri:

Al Shabab - Al Qadsiah maçının biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Shabab
Al Qadsiah

Al Shabab, Suudi Pro Ligi'nde Al Qadsiah ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Suudi Pro Ligi, dünya futbolunun en heyecan verici organizasyonlarından biri olarak hızlı yükselişini sürdürüyor ve altı kez şampiyon olan Al-Shabab FC ile yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken iddialı Al Qadsiah FC arasındaki bu yüksek önem taşıyan karşılaşma, Riyad'da yoğun ve kaçırılmayacak bir maç günü atmosferi vadediyor.

Stadyumdaki yerinizi garanti altına almak için GOAL, biletlerinizi çok önceden satın almanızı öneriyor.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi maçı ne zaman başlayacak?

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Premier Lig - Hafta 1
SHG Arena

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi bileti nasıl alınır?

Suudi Pro Ligi'nin öne çıkan maçları için orijinal bilet bulmak, taraftar ilgisinin yüksek olması ve kulüplerin resmi platformlarında biletlerin hızla tükenmesi nedeniyle zaman zaman zorlayıcı olabilir. Ancak taraftarların geçerli koltuklar ararken değerlendirebileceği birkaç seçenek bulunuyor.

Biletlerin birincil satışı genellikle doğrudan resmi Suudi Pro Ligi bilet platformları ve kulüplerin dağıtım kanalları üzerinden yürütülür. Al-Shabab FC, tek maçlık biletleri genel satışa açmadan önce ilk olarak kulüp üyeleri ve kayıtlı taraftarlara sunar. Ancak Al Qadsiah FC gibi iddialı rakiplere karşı oynanacak önemli maçlar için birincil bilet kontenjanları, satışa çıktıktan sonraki dakikalar içinde tükenebiliyor.

Birincil satışlar tükendiğinde, maç günü bileti almak isteyen taraftarlar için ikincil bilet pazarları en kullanışlı seçenek olarak öne çıkar. Ticombo gibi platformlar, taraftardan taraftara futbol bileti değişiminde uzmanlaşır ve taraftarlara, tükenen etkinlikler için bile doğrulanmış biletlere erişim imkanı sunar.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi maçlarının bilet fiyatları; oturma yeri konumu, stadyumdaki görüş açısı ve maça olan talebe göre değişiklik gösterir. Neyse ki giriş seviyesindeki kale arkası tribünlerinden lüks kurumsal ağırlama localarına kadar her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor.

Suudi riyali (SAR) cinsinden beklenen fiyat aralıklarına kısa bir bakış:

  • Kategori 3 / Standart kale arkası tribünü: 150 SAR ile 250 SAR arası
  • Kategori 2 / Yan tribün üst: 250 SAR ile 400 SAR arası
  • Kategori 1 / Ana tribün alt: 400 SAR ile 650 SAR arası
  • Premium / VIP ağırlama: 900 SAR ile 1.600 SAR+

Bilet fiyatları arz ve talebe bağlı olduğundan, ikincil platformlardaki fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Biletlerinizi erken almak, tercih ettiğiniz oturma alanı için mevcut en iyi fiyatı yakalamanızı garanti eder.

Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Al Shabab - Al Qadsiah form durumu

ALS

ALS - Form

ALT
K1-5
ALN
K2-4
NEO
K2-1
ITT
K3-2
ANA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ALQ

ALQ - Form

ALN
K3-1
ALF
K1-2
ALH
K2-0
ITT
K1-5
LEV
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Al Shabab - Al Qadsiah: Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Al ShababÇizimAl Qadsiah
1
2
2
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
MS
Premier Lig
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
MS
Premier Lig
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
MS
8Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Al Shabab - Al Qadsiah puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Küme Düşme


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