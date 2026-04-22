Al-Shabab - Al-Nassr 2026 maçı biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi futbol dünyasını büyülemeye devam ediyor ve Riyad’ın en efsanevi derbilerinden biri bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

2025-26 sezonu Mayıs 2026'da zirveye ulaşırken, her iki kulübün de kıtasal eleme ve ulusal zafer için mücadele ettiği bu maçın, ligin nihai sıralamasında büyük bir rol oynaması bekleniyor.

Biletlere olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde, ancak GOAL, Al-Shabab - Al-Nassr maçının biletlerini nasıl satın alabileceğiniz, biletlerin mevcut durumu ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

Al-Shabab - Al-Nassr maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 7 Mayıs 2026, 21:00 Al-Shabab - Al-Nassr Al-Shabab Kulübü Stadyumu (SHG Arena), Riyad Bilet

Al-Shabab - Al-Nassr biletleri nasıl satın alınır?

Suudi Pro Ligi'nin bilet satışları için resmi pazarı, Krallık'taki çoğu üst düzey kulübün resmi merkezi olarak hizmet veren Webook platformudur.

Bunun gibi ilgi çeken Riyad derbilerinde biletler, genel satışa sunulduktan sonra genellikle dakikalar içinde tükenir.

Resmi bilet kotasının tükendiğini fark ederseniz, StubHub gibi ikincil satış platformlarına da bakabilirsiniz.

Al-Shabab - Al-Nassr biletleri ne kadar?

Suudi Pro Ligi bilet fiyatları, büyük Avrupa liglerine kıyasla nispeten uygun seviyede olsa da, "Büyük Altı" takımlarının karşılaşmaları genellikle daha yüksek fiyatlara satılır.

Al-Shabab - Al-Nassr maçı için fiyatlar, sahaya olan yakınlık ve sunulan lüks düzeyine göre kademelendirilmiştir.

Standart/En Ucuz Biletler: Fiyatlar genellikle 60 SAR ile 150 SAR arasında değişir. Bu koltuklar genellikle üst katlarda veya kale arkasında yer alır. Bütçesine dikkat eden taraftarlar için bu biletler, inanılmaz atmosferi doyasıya yaşamanıza olanak tanırken aynı zamanda en iyi fiyat-fayda oranını sunar.

Kategori 1 ve Premium: Saha kenarındaki orta sınıf koltukların fiyatları genellikle 250 SAR ile 600 SAR arasındadır. Bu koltuklar, taktik düzenlemeleri ve yıldız oyuncuları daha net bir şekilde görmenizi sağlar.

Hospitality ve VIP: Daha özel bir deneyim arayanlar için VIP paketlerin fiyatları 1.500 SAR ile 5.000 SAR'ın üzerindedir. Bu paketler genellikle gurme yemek servisi, özel loca erişimi ve stadyumdaki en konforlu koltukları içerir.

StubHub gibi ikincil pazarlarda fiyatların talebe göre dalgalanabileceğini lütfen unutmayın.

Al-Nassr şampiyonluğa yaklaşmışsa veya Al-Shabab'ın Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kazanması gereken bir maçsa, maç tarihi yaklaştıkça fiyatların artmasını bekleyebilirsiniz.

Al-Shabab Kulüp Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Maç, son yenileme ve markalaşma çalışmalarının ardından genellikle SHG Arena olarak anılan Al-Shabab Club Stadyumu'nda oynanacak. Devasa King Fahd Uluslararası Stadyumu'nun aksine, Al-Shabab Stadyumu konuk takımlar için çok daha samimi ve ürkütücü bir ortam sunuyor. Bu butik tarzı stadyum, uluslararası standartlara uygun hale getirilerek modernize edilmiş ve neredeyse her koltuktan mükemmel görüş açısı sunuyor.

Kapasite ve Atmosfer Yaklaşık 15.000 kişilik kapasitesiyle stadyum, taraftarların sahadaki aksiyona yakın olmasını sağlıyor. Stadyumun kompakt yapısı, Al-Shabab ultraslarının ve deplasmana gelen Al-Nassr taraftar grubunun tezahüratlarının kulakları sağır edecek kadar gürültülü bir ses duvarı oluşturmasına neden oluyor. Stadyum, Riyad’daki en iyi futbol stadyumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Konum ve Ulaşım Riyad'ın kuzeyindeki Al-Sahafa bölgesinde yer alan stadyuma, şehrin ana arterlerinden kolayca ulaşılabilir. Riyad içinden seyahat ediyorsanız, maç günlerinde otoparklar dolup taşabileceğinden Uber veya Careem gibi araç paylaşım uygulamalarını kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Uçakla gelenler için stadyum, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan nispeten kısa bir sürüş mesafesindedir.

Tesisler Stadyum, hem Suudi Arabistan'ın yerel lezzetlerini hem de uluslararası atıştırmalıkları sunan çeşitli yiyecek ve içecek büfeleri dahil olmak üzere modern olanaklara sahiptir. Taraftarlar için ibadet odaları da mevcuttur. Maç öncesinde çevre çok kalabalık hale geldiğinden, güvenlik kontrolünden geçmek ve koltuğunuzu rahatça bulmak için maçın başlamasından en az 60 ila 90 dakika önce stadyuma varmaya özen gösterin.